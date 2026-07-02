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前民進黨秘書長、台糖前董事長吳乃仁因台糖土地賤賣案須賠償台糖新台幣1.7億元，遭強制執行並管收。豈料，台糖卻撤回聲請管收，台中地方法院已於6月22日釋放吳乃仁，他僅在看守所12天，引發外界譁然。國民黨團今（2）日召開記者會，嚴正要求台糖公司，既然台糖聲稱吳乃仁要與台糖進行還款協商，就必須將協商內容公諸於世。倘若台糖董事長吳明昌因接受上級指示輕放吳乃仁，損及台糖利益，將不排除控告台糖董事長和董、監事涉嫌背信。國民黨團提出三項具體要求：第一、公開透明。請台糖立刻向國人說明，撤回管收聲請的完整決策過程。第二、限期追討。請台糖公開1.7億元債權具體的追討計畫和時間表。第三、一視同仁。請主管機關向全民保證，不管債務人身分有多高、背景有多硬、政治關係有多深，國營事業都必須站在人民立場依法追償。書記長林沛祥表示，現在台灣法律是否遇到「某些人」就會自動轉彎？遇到老百姓就是鋼筋水泥？遇到政治權貴就變成橡皮筋？是不是遇到綠友友，就沒有什麼不可能？林沛祥要替人民問民進黨政府三件事情，一、台糖為什麼要撤回管收聲請？法律依據到底是什麼？二、這筆超過1.7億元國家資產，台糖到底還追不追？三、民進黨整天高喊司法獨立、公平正義，為何人民所看到的，卻總是「自己人輕輕放下，百姓卻重重舉起」？林沛祥指出，網路上一直流傳著「綠色，是可以被原諒的顏色。」猶記得彰化一對老夫妻撿了路旁一棵倒下的樹木，價值不到400元，卻依法遭法院判刑；但遇到政治權貴拖欠台糖1.7億元，追討卻慢如牛車。古有云，「竊鉤者誅，竊國者侯。」現代版的拖欠台糖錢的政治權貴，管收12天就可以回家。副書記長王鴻薇表示，民進黨近期完美示範民進黨證是如何好用，除了吳乃仁管收12天後，台糖主動撤回管收聲請，讓他回家外，所有民進黨黨工和國安會祕書長吳釗燮的親信何仁傑涉及共諜案，二審判決通通減刑，何仁傑還從一審重判8年2月，改判無罪。外界始終認為，民進黨的黨證真好用，尤其是遇到司法案件；吳乃仁更是完美示範「黨證無敵」。王鴻薇指出，吳乃仁積欠台糖1.7億元，積欠時間長達8年之久，在社會輿論的撻伐下最後遭法院管收，卻在12天之後又放出來。而吳乃仁在看守所12天，一天值1400萬元，但吳乃仁並未還錢，僅是承諾要和台糖進行還款協商而已。換句話說，吳乃仁最後會不會還錢？誰也不知道。總之，吳乃仁是「不關上酒店，關進去就是帕金森」。王鴻薇表示，司法是綠色，台糖也是綠色。台糖現任董事長兼總經理吳明昌，曾任賴清德屏東縣信賴之友會的執行長，賴清德選總統時，吳明昌就站在其身旁搖旗吶喊。台糖在民進黨執政之下，歷任董事長都是酬庸，包括吳乃仁、龔照勝、林能白、余政憲等，沒有一位跟台糖有淵源，但讓台糖變成一片綠油油。王鴻薇正告台糖，既然現在傳出吳乃仁要與台糖進行還款協商，就必須將協商內容公諸於世。倘若吳明昌董事長接受上級指示輕放吳乃仁，損及台糖利益，將不排除控告台糖董事長和董、監事涉嫌背信。藍委羅智強表示，賴清德總統在擔任台南市長時，曾拍胸脯保證吳乃仁清白：「願意以個人政治生命擔保吳乃仁清白，否則退出政壇。」結果，吳乃仁判刑定讞，但賴清德的政治生命非但沒有終結，還當上總統；儼然，吳乃仁是民進黨政治人物橫著走的典範。羅智強指出，吳乃仁賤賣台糖土地案，遭台糖求償1.7億元，台糖依法向台中地院聲請管收獲准。結果，吳乃仁只在看守所待了12天，台糖竟自行撤回聲請。羅智強質疑，全天下哪有債權人對債務人如此慈悲為懷？難道是賴清德總統拿什麼出來擔保吳乃仁會還款？還是台糖拿到什麼等值的擔保？羅智強說，吳乃仁不是單純欠台糖錢，是在擔任台糖董事長時，擅自變更土地「只租不售」的政策，賤賣台糖土地，導致台糖損失2億多元，最後以背信罪定讞入獄服刑，並賠償台糖1.7億元。掏空台糖，虧欠人民的錢，吳乃仁始終拒不還錢，出入高檔餐廳，擁有百萬名車，遭法院認證「豪奢生活逾越一般人程度，卻遲遲拒不清償。」羅智強諷刺地說，吳乃仁管收12天就被放出，難怪綠色黨證這麼好用，網路流傳「富貴要人幫，辦卡辦這張」，這就是民進黨黨證。羅智強要求台糖必須公開告訴國人，到底承受了什麼壓力，不得不撤回管收聲請？