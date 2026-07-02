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繼BIGBANG成員GD、太陽、大聲確定今年10月、明年2月來台開唱後，前成員T.O.P.今（2）日也宣布將在8月22日於林口體育館、12月19日於高雄巨蛋開唱，讓許多等了11年的粉絲感動落淚。T.O.P.上一次來台是11年前的BIGBANG演唱會；今天宣布8月22日於林口體育館、12月19日於高雄巨蛋開唱，但票價、售票日將於日後詳細公開。BIGBANG於2006年8月19日出道，曾是韓流代表性男團之一，巔峰時期由GD、太陽、大聲、T.O.P.及勝利5人組成。不過近年歷經成員變動，勝利2019年因捲入Burning Sun事件退團，T.O.P.則在2022年與YG娛樂合約到期後離開公司，之後也多次表明以個人身分活動，形同退出BIGBANG，團體目前實際活動成員為GD、太陽及大聲3人。今年適逢BIGBANG出道20週年，3人繼2024年在MAMA頒獎典禮驚喜合體後，去年正式宣布重啟團體活動，今年8月開始展開睽違11年的世界巡演，除了韓國、日本、歐美等地場次外，也確定10月10日至11日首度登上台北大巨蛋開唱，與台灣VIP一同慶祝出道20週年。而T.O.P.今年也終於發行新專輯《ANOTHER DIMENSION》，其中的〈OVAYA〉歌詞正是他對BIGBANG的告白與道別，更以團體神曲《謊言》的其中1句歌詞I'm so sorry but I love you改為：I'm so sorry but I loved以前的BIGBANG，直言過去的5人確實幸福過，但現在的他決定放下一切；期間GD、太陽、大聲都在IG幫他宣傳打歌，讓粉絲十分不捨，希望BIGBANG能恢復成4人體制。