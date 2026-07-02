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肯亞曾多次遣送台灣人赴中！「這幾國」也極不友善

憂《民族團結進步促進法》衝擊 籲政府統一反制作為

建議祭外交、經濟、民間、輿論四大面向反制

肯亞媒體近日引述當地外交官員的說法指出，持有台灣護照者將被拒絕入境，以符合「一個中國原則」，引發台灣各界關注。加拿大約克大學副教授沈榮欽認為，此事並非單一外交事件，而是中國持續擴大對台打壓的一環，他主張政府不應再僅止於抗議，而應建立一套固定反制機制，包括限制交流、祭出貿易措施，甚至考慮禁止半導體等關鍵產品出口，以避免類似情況持續擴散。沈榮欽在臉書發文指出，肯亞近期除傳出不承認台灣護照外，日前也曾將赴蒙巴薩（Mombasa）參加「第11屆我們的海洋大會（OOC 11）」的2名台灣代表，扣留超過20小時後遣返。沈榮欽表示，肯亞對台灣並非首次採取強硬措施，早在2016年，肯亞警方便與中國合作，將45名涉及電信詐騙案的台灣人遣送至中國，其中甚至包括已獲肯亞法院判決無罪者；同年8月，又有5名同樣獲判無罪的台灣人，在台灣官員及律師抗議無效下，仍遭強制移交中方。除了肯亞以外，沈榮欽也提到，還包括喬治亞（Georgia）、亞塞拜然（Azerbaijan）和模里西斯（Mauritius）等國，近年對台灣旅客及國人的態度也是極度不友善。沈榮欽指出，網路上有少數人認為，相關事件只是政府刻意炒作，與一般民眾無關，但自己並不認同這番說法。他認為，中國近期實施的《民族團結進步促進法》，未來可能成為擴大司法管轄的重要工具，甚至可能以「破壞民族團結」等罪名，透過引渡機制處理相關人士。沈榮欽認為，事情到了這個地步，若僅依靠民間自發抵制或輿論抗議已經不足，政府應主導建立一致性的反制措施，不能任由這種情形蔓延下去；否則可以預期的，此類事件可能在非洲等地擴散，台灣必須在事情惡化之前，就果斷出擊。針對具體因應方式，沈榮欽提出多項建議，在外交方面，他建議台灣應正式宣布，在肯亞停止對台灣的敵視行為之前，中止文化、體育及學術交流，同時建議旅行社暫停推出肯亞相關旅遊行程。經濟方面，沈榮欽主張政府在可行範圍內，限制半導體等關鍵產品出口至肯亞，同時禁止對肯亞直接投資，並提高肯亞商品進口關稅。至於民間交流部分，他認為，若肯亞拒絕台灣人入境，政府也可考慮停止相關合作，包括暫停台灣民間組織對肯亞的人道援助及農業交流計畫。此外，沈榮欽也建議從輿論方面下手，政府應召開國際記者會，公開表達立場，並建立固定的反制機制，讓國際社會了解，若有其他國家比照肯亞作法，台灣也將採取一致措施回應，才能阻止肯亞政府這類惡劣行徑在國際擴散，知道惡意對待台灣人並非毫無代價，有其必須承擔的後果。沈榮欽最後表示，理想情況下，立法院應制定完整法制，明確規範未來面對類似事件時的應對方式，作為政府執行依據。不過，他也坦言，考量目前立法院政治情勢，短期內恐怕不易完成立法，因此建議行政部門先建立一套固定處理模式。