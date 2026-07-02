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2026年世界盃16強中共有10席搶先出爐，上一屆的亞軍法國隊持續展現奪冠氣勢。在32強淘汰賽以3：0完封瑞典後，法國開季4戰全勝、狂轟13球，成為本屆最具統治力的球隊之一。究竟誰能擋住封神的姆巴佩（Kylian Mbappé）？英格蘭傳奇後衛、現知名球評內維爾（Gary Neville）直言真正有能力阻止法國奪冠的球隊「只有1支」，而答案正是衛冕軍阿根廷。法國隊本屆世界盃的晉級之路堪稱順風順水，完全將對手玩弄於股掌之間。在淘汰賽3：0輕取瑞典之前，他們在小組賽就已展現恐怖的火力，先後以3：1擊退塞內加爾、3：0完封伊拉克，隨後再以4：1血洗挪威。四場比賽下來，法國隊狂轟13球、僅丟2球，當家球星姆巴佩本屆世界盃更是3度單場上演梅開二度，火力持續爆發，也讓法國的奪冠呼聲持續攀升。其中英媒《Metro》賽後分析指出，法國一路過關斬將，幾乎都按照自己的節奏掌控比賽，目前看起來最有冠軍相。究竟誰能阻止殺瘋了的法國？英格蘭傳奇後衛、現任知名球評內維爾（Gary Neville）受訪時，給出了答案。他認為，儘管英格蘭、西班牙和葡萄牙都具備一戰之力，但從心理素質與團隊靈魂來看，唯有衛冕軍阿根廷是唯一的解藥。「從精神層面來看，此時此刻唯一能阻擋法國的球隊就是阿根廷。」內維爾指出：「這是因為阿根廷那種骨子裡的頑強、甚至帶點『混蛋』的狠勁、令人畏懼的氣場，以及極其豐富的大賽經驗。我認為只有阿根廷目前的團隊凝聚力，足以和這支法國隊抗衡。」歷史總是驚人地相似，法國與阿根廷正是2022年卡達世界盃那場史詩級決賽的主角。隨著淘汰賽戰局越演越烈，本屆美加墨世界盃的爭冠主軸，似乎再度圍繞在這兩大傳統豪權的宿命對決之上。