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中國《民族團結進步促進法》從昨起正式上路，強調將依法追究境外組織與個人破壞民族團結進步或製造民族分裂行為，長臂管轄擴張跨國鎮壓、跨境壓迫的制度化以及法律化。對此行政院長卓榮泰今（2）日表示，當法律淪為威權者的統治工具，民主更要成為自由防線；當威權跨越國境，民主更要攜手團結。縱然中共意圖透過統一政策的法制框架，將我國2350萬國人納入其國內的法律體系，意圖以法律強塑統一認同、以全社會教育進行思想控制、以法律來強制語言同化，其最終目的就是在併吞台灣、消滅中華民國。卓榮泰表示，近年來，中國持續制定具有境外管轄與制裁效果的法律工具，從《反分裂國家法》、《反間諜法》、《數據安全法》以及《反外國制裁法》，甚至是「懲獨22條」，形成日益綿密的長臂管轄網絡，並不斷擴大適用對象，意圖迫使台灣人民服從中共所設定的政治框架，強制對台統一政策的法制化推進。卓榮泰說，自7月1日開始實施的《民族團結進步促進法》，更進一步來擴張跨國鎮壓、跨境壓迫的制度化以及法律化，企圖將中國的政治管轄、思想控制以及恐懼治理延伸到世界各地，這正反映中國威權統治的本質，試圖以模糊、不明確但獨裁的法律概念，限制全球人民的言論、思想、政治參與及自由，只要不符合中國所定義的政治標準，都可能被任意認定違法，讓全世界所有珍視民主自由的人，都可能成為中國長臂管轄的對象。卓榮泰提到，看到全球民主國家相繼表達高度的憂慮，歐洲議會也通過決議，認為這項法律將加劇對少數民族系統性打擊，並對國際人權秩序帶來新的挑戰。台灣身處民主自由的第一線，更深知自由的可貴。行政院依照總統所指示，將從「預防」、「保護」、「反制」三個面向著手因應，並請政委馬永成與林明昕督導，針對反制中國跨境鎮壓，成立行政院層級的「跨境鎮壓跨機關協處平臺」，整合內政部、法務部、陸委會等機關的跨部會力量，全力保護國人安全，也請外交部協同相關部會，持續擴大與友盟國家的合作，團結國際民主力量，共同反制中國的蠻橫行為。卓榮泰表示，中國在香港實施《港版國安法》殷鑑不遠，台灣更應提高警覺，中國逐步將對台法律戰，從「以商逼政」轉向「以法促統」。未來勢必藉由各項法律工具，加大對台灣人民、企業、團體及青少年交流活動的政治施壓，迫使國人進行政治表態，也對於單純從事兩岸交流活動的國人，勢必會帶來更高的威脅。請陸委會及相關各部會，務必加強提醒國人注意風險，守護國人安全，並為兩岸健康有序、對等尊嚴的交流把關。卓榮泰指出，當法律淪為威權者的統治工具，民主更要成為自由防線；當威權跨越國境，民主更要攜手團結。縱然中共意圖透過統一政策的法制框架，將我國2350萬國人納入其國內的法律體系，意圖以法律強塑統一認同、以全社會教育進行思想控制、以法律來強制語言同化，其最終目的就是在併吞台灣、消滅中華民國。民主的台灣，將更堅持與理念相近國家站在一起，堅守、守護民主、法治、人權與自由的普世價值，讓台灣的民主自由堅定永存。