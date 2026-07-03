2026年FIFA世界盃32強淘汰賽登場，由K組冠軍「咖啡軍團」哥倫比亞迎戰以L組第3名「最佳第3名」晉級的「黑星軍團」迦納。哥倫比亞小組賽7分頭名、僅失1球；迦納則創下以21.1%控球率逼平英格蘭的防守奇蹟，再憑第95分鐘絕殺險勝巴拿馬。兩隊之間更有一段宿命，迦納主帥奎羅斯（Carlos Queiroz）過去曾執教過哥倫比亞，如今將在前東家球員的圍攻下守護新東家的4強之路。《NOWNEWS》以下為讀者整理這場32強焦點對決的戰力分析、預測先發名單及轉播資訊「懶人包」。
🟡 本文重點摘要
📍 2026世界盃7/4哥倫比亞VS迦納基本資訊
📍 哥倫比亞vs迦納戰力分析
📍 哥倫比亞vs迦納預計先發名單與傷兵名單
📍 哥倫比亞vs迦納之戰焦點與結果預測
📍 2026世界盃哥倫比亞國家隊球員名單
📍 2026世界盃迦納國家隊球員名單
📍 轉播資訊
2026世界盃7/4哥倫比亞VS迦納
哥倫比亞VS迦納焦點戰力分析
🇨🇴 哥倫比亞：南美最穩健的冠軍之師，哈梅斯點燃世界盃夢
哥倫比亞在主帥內斯托爾·洛倫佐（Néstor Lorenzo）帶領下，以K組冠軍身分殺入淘汰賽。小組賽成績堪稱本屆最完整：3場比賽共射門59腳、預期進球值（xG）6.05、平均控球率59.8%，僅失1球，被「Squawka」評為「K組最均衡的進攻模板」。最大驚喜是右後衛丹尼爾·穆尼奧斯（Daniel Muñoz，水晶宮），接連在對烏茲別克與剛果的比賽連場進球，成為哥倫比亞本屆最意外的攻擊英雄。
另外，34歲老隊長「J羅」哈梅斯·羅德里格斯（James Rodríguez，國際邁阿密）在世界盃11場比賽共累積6球4助攻，一旦狀態調整到位，隨時是決定性的存在。路易斯·迪亞斯（拜仁慕尼黑）與路易斯·蘇亞雷斯 (Luis Javier Suárez)的鋒線組合也令人生畏，若本場能順利晉級，將在16強迎戰瑞士或阿爾及利亞，進一步叩關8強。
🇬🇭 迦納：21%控球率逼平英格蘭的防守奇蹟，奎羅斯對決前東家
這是迦納自2010年南非世界盃打進8強後，時隔16年再度殺入世界盃淘汰賽，追平隊史最佳世界盃成績。73歲的葡萄牙籍主帥卡洛斯·奎羅斯（Carlos Queiroz）生涯第5次率不同國家隊出征世界盃（曾帶南非2010、伊朗2014/2018/2022），更在本屆創下「前東家執教對決」的戲劇性局面，他在2019至2020年曾執掌哥倫比亞帥印，卻因1場主場0比3負烏拉圭、1場0比6慘敗厄瓜多而去職，如今率新東家迦納對抗當年的前雇主，是本場最有看點的故事之一。
迦納小組賽以驚人意志力前進：首輪靠伊連基（Caleb Yirenkyi）第95分鐘神補時絕殺1比0擊敗巴拿馬；次輪面對英格蘭僅持球21.1%（全場最低之一），卻以壓縮式防守制約三獅軍團逼成0比0；末輪1比2負克羅埃西亞，仍靠「最佳第3名」資格晉級。陣中最矚目的是剛以6400萬英鎊加盟曼城的攻擊球星安東尼·塞梅尼奧（Antoine Semenyo），搭配巴斯克出身的宇那基·威廉斯（Iñaki Williams）構成一組令對手後衛噩夢的速度型鋒線組合。
哥倫比亞VS迦納傷兵情報與預計先發名單
傷兵名單
哥倫比亞：無重大傷兵或停賽問題，洛倫佐可派出完整最強陣容。
迦納：塞梅尼奧在對克羅埃西亞的末輪比賽中遭受碰撞，賽後帶傷離場，但ESPN消息指出預計本場可先發出戰。本屆最大的遺憾是主力中場穆罕默德·庫杜斯（Mohammed Kudus，托特納姆熱刺）因膝傷整個賽季報銷，無緣本屆世界盃；後衛亞歷山大·迪庫（Alexander Djiku）因腿後肌傷出局，改由盧卡森（Derrick Luckassen）頂替，並在對克羅埃西亞末輪一役，盧卡森為迦納打入世界盃首場初登板進球，迅速成為球隊新英雄。
預計先發陣容
哥倫比亞（4-2-3-1）： 巴爾加斯（Vargas）；穆尼奧斯（Muñoz）、達文森·桑切斯（D. Sánchez）、盧庫米（Lucumí）、莫希卡（Mojica）；萊爾馬（Lerma）、普埃爾塔（Puerta）；阿里亞斯（J. Arias）、哈梅斯（Rodríguez，隊長）、路易斯·迪亞斯（L. Díaz）；路易斯·蘇亞雷斯（L. Suárez）
迦納（4-2-3-1）： 阿提-濟吉（Ati-Zigi）；塞納亞（Senaya）、盧卡森（Luckassen）、穆明（Mumin）、門薩赫（Mensah）；歐烏蘇（Owusu）、帕蒂（Partey）；伊薩哈庫（Issahaku）、塞梅尼奧（Semenyo）、宇那基·威廉斯（I. Williams）；約旦·阿尤（Ayew，隊長）
哥倫比亞vs迦納之戰焦點與結果預測
⚽ 本場比賽三大亮點
1. 奎羅斯的宿命對決——迦納主帥重遇前東家哥倫比亞 這是本場最精彩的場外故事：奎羅斯曾在2019至2020年執掌哥倫比亞，卻因主場0比3負烏拉圭、客場0比6慘敗厄瓜多而提前解約下台，雙方分手頗不愉快。如今他率新東家迦納對戰前雇主，哥倫比亞陣中的達文森·桑切斯、路易斯·迪亞斯、哈梅斯等都是他當年帶過的球員。這場戰術與情感交織的「師徒對決」，是全屆32強中最耐人尋味的個人宿命故事之一。
2. 哥倫比亞的控球 vs 迦納的防守反擊：極端戰術博弈 哥倫比亞3場平均控球率近60%，是本組最能主導節奏的球隊；迦納對英格蘭時控球率僅21.1%，卻完全封鎖對手最終逼平——這是本屆世界盃最驚人的防守成就之一。這場「球權支配 vs 壓縮防守」的極端戰術對碰，將考驗哥倫比亞能否在密集陣型前找到空隙，以及迦納能否在更大的球權逆差下維持組織防線。塞梅尼奧、宇那基·威廉斯的速度型反擊，是迦納最致命的武器。
3. 盧卡森初登場即建功，迦納爆冷之路的精神象徵 後衛盧卡森（Derrick Luckassen）在替補傷缺的迪庫後入選大名單，對克羅埃西亞的末輪比賽是他為迦納的世界盃首次出場，隨即在第73分鐘攻入追平球（最終2比1落敗），以驚豔的初登板打入迦納球迷的心。本場他能否繼續發揮穩定的後防表現，甚至再度成為攻擊端的意外英雄，令人期待。
⚽ 賽果預測
📌 預測比分：哥倫比亞 2：0 迦納
專家分析：運彩市場普遍看好哥倫比亞，反映兩隊在陣容深度、個人能力、賽事控制力上的明顯差距。哥倫比亞的穆尼奧斯、哈梅斯、迪亞斯等人在小組賽已展現充足的攻擊效率；迦納則依賴低控球率防守求生，在面對比英格蘭更強的攻擊端組合時，後衛將面臨更大考驗，預計哥倫比亞最終以耐心的控球體系撕開迦納防線，但奎羅斯的防守部署可能令比賽前60分鐘相當僵持，迦納的速度反擊也是隨時一擊致命的威脅。
2026世界盃哥倫比亞國家隊球員名單（總教練：洛倫佐 Néstor Lorenzo）
2026世界盃迦納國家隊球員名單（總教練：奎羅斯 Carlos Queiroz）
台灣2026世界盃轉播平台總整理
※球員名單與傷兵狀況以賽前最新公告為準，若有臨時異動請以官方公布資訊為主
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📍 2026世界盃7/4哥倫比亞VS迦納基本資訊
📍 哥倫比亞vs迦納戰力分析
📍 哥倫比亞vs迦納預計先發名單與傷兵名單
📍 哥倫比亞vs迦納之戰焦點與結果預測
📍 2026世界盃哥倫比亞國家隊球員名單
📍 2026世界盃迦納國家隊球員名單
📍 轉播資訊
|項目
|內容
|對戰組合
|🇨🇴 哥倫比亞 vs 迦納 🇬🇭
|開踢時間
|台灣時間2026年7月4日（週六）上午9:30（即美東時間7月3日晚間9:30）
|比賽場地
|美國密蘇里州 箭頭體育場（Arrowhead Stadium，FIFA賽事期間官方名稱「Kansas City Stadium」）
|主裁判
|賽前公告為準
|所屬賽段
|32強淘汰賽（Round of 32，Match 87）
|晉級路線
|本場勝方將在16強對戰瑞士 vs 阿爾及利亞的贏家
|哥倫比亞小組成績
|K組冠軍（2勝1平7分：3:1勝烏茲別克、1:0勝剛果民主共和國、0:0平葡萄牙）
|迦納小組成績
|L組第3名（1勝1平1負4分，以最佳第3名資格晉級：1:0勝巴拿馬、0:0平英格蘭、1:2負克羅埃西亞）
|轉播資訊
|台灣地區球迷可透過愛爾達電視（MOD/網路）、Hami Video等平台收看
🇨🇴 哥倫比亞：南美最穩健的冠軍之師，哈梅斯點燃世界盃夢
哥倫比亞在主帥內斯托爾·洛倫佐（Néstor Lorenzo）帶領下，以K組冠軍身分殺入淘汰賽。小組賽成績堪稱本屆最完整：3場比賽共射門59腳、預期進球值（xG）6.05、平均控球率59.8%，僅失1球，被「Squawka」評為「K組最均衡的進攻模板」。最大驚喜是右後衛丹尼爾·穆尼奧斯（Daniel Muñoz，水晶宮），接連在對烏茲別克與剛果的比賽連場進球，成為哥倫比亞本屆最意外的攻擊英雄。
另外，34歲老隊長「J羅」哈梅斯·羅德里格斯（James Rodríguez，國際邁阿密）在世界盃11場比賽共累積6球4助攻，一旦狀態調整到位，隨時是決定性的存在。路易斯·迪亞斯（拜仁慕尼黑）與路易斯·蘇亞雷斯 (Luis Javier Suárez)的鋒線組合也令人生畏，若本場能順利晉級，將在16強迎戰瑞士或阿爾及利亞，進一步叩關8強。
這是迦納自2010年南非世界盃打進8強後，時隔16年再度殺入世界盃淘汰賽，追平隊史最佳世界盃成績。73歲的葡萄牙籍主帥卡洛斯·奎羅斯（Carlos Queiroz）生涯第5次率不同國家隊出征世界盃（曾帶南非2010、伊朗2014/2018/2022），更在本屆創下「前東家執教對決」的戲劇性局面，他在2019至2020年曾執掌哥倫比亞帥印，卻因1場主場0比3負烏拉圭、1場0比6慘敗厄瓜多而去職，如今率新東家迦納對抗當年的前雇主，是本場最有看點的故事之一。
迦納小組賽以驚人意志力前進：首輪靠伊連基（Caleb Yirenkyi）第95分鐘神補時絕殺1比0擊敗巴拿馬；次輪面對英格蘭僅持球21.1%（全場最低之一），卻以壓縮式防守制約三獅軍團逼成0比0；末輪1比2負克羅埃西亞，仍靠「最佳第3名」資格晉級。陣中最矚目的是剛以6400萬英鎊加盟曼城的攻擊球星安東尼·塞梅尼奧（Antoine Semenyo），搭配巴斯克出身的宇那基·威廉斯（Iñaki Williams）構成一組令對手後衛噩夢的速度型鋒線組合。
傷兵名單
哥倫比亞：無重大傷兵或停賽問題，洛倫佐可派出完整最強陣容。
迦納：塞梅尼奧在對克羅埃西亞的末輪比賽中遭受碰撞，賽後帶傷離場，但ESPN消息指出預計本場可先發出戰。本屆最大的遺憾是主力中場穆罕默德·庫杜斯（Mohammed Kudus，托特納姆熱刺）因膝傷整個賽季報銷，無緣本屆世界盃；後衛亞歷山大·迪庫（Alexander Djiku）因腿後肌傷出局，改由盧卡森（Derrick Luckassen）頂替，並在對克羅埃西亞末輪一役，盧卡森為迦納打入世界盃首場初登板進球，迅速成為球隊新英雄。
預計先發陣容
哥倫比亞（4-2-3-1）： 巴爾加斯（Vargas）；穆尼奧斯（Muñoz）、達文森·桑切斯（D. Sánchez）、盧庫米（Lucumí）、莫希卡（Mojica）；萊爾馬（Lerma）、普埃爾塔（Puerta）；阿里亞斯（J. Arias）、哈梅斯（Rodríguez，隊長）、路易斯·迪亞斯（L. Díaz）；路易斯·蘇亞雷斯（L. Suárez）
迦納（4-2-3-1）： 阿提-濟吉（Ati-Zigi）；塞納亞（Senaya）、盧卡森（Luckassen）、穆明（Mumin）、門薩赫（Mensah）；歐烏蘇（Owusu）、帕蒂（Partey）；伊薩哈庫（Issahaku）、塞梅尼奧（Semenyo）、宇那基·威廉斯（I. Williams）；約旦·阿尤（Ayew，隊長）
⚽ 本場比賽三大亮點
1. 奎羅斯的宿命對決——迦納主帥重遇前東家哥倫比亞 這是本場最精彩的場外故事：奎羅斯曾在2019至2020年執掌哥倫比亞，卻因主場0比3負烏拉圭、客場0比6慘敗厄瓜多而提前解約下台，雙方分手頗不愉快。如今他率新東家迦納對戰前雇主，哥倫比亞陣中的達文森·桑切斯、路易斯·迪亞斯、哈梅斯等都是他當年帶過的球員。這場戰術與情感交織的「師徒對決」，是全屆32強中最耐人尋味的個人宿命故事之一。
2. 哥倫比亞的控球 vs 迦納的防守反擊：極端戰術博弈 哥倫比亞3場平均控球率近60%，是本組最能主導節奏的球隊；迦納對英格蘭時控球率僅21.1%，卻完全封鎖對手最終逼平——這是本屆世界盃最驚人的防守成就之一。這場「球權支配 vs 壓縮防守」的極端戰術對碰，將考驗哥倫比亞能否在密集陣型前找到空隙，以及迦納能否在更大的球權逆差下維持組織防線。塞梅尼奧、宇那基·威廉斯的速度型反擊，是迦納最致命的武器。
3. 盧卡森初登場即建功，迦納爆冷之路的精神象徵 後衛盧卡森（Derrick Luckassen）在替補傷缺的迪庫後入選大名單，對克羅埃西亞的末輪比賽是他為迦納的世界盃首次出場，隨即在第73分鐘攻入追平球（最終2比1落敗），以驚豔的初登板打入迦納球迷的心。本場他能否繼續發揮穩定的後防表現，甚至再度成為攻擊端的意外英雄，令人期待。
⚽ 賽果預測
📌 預測比分：哥倫比亞 2：0 迦納
專家分析：運彩市場普遍看好哥倫比亞，反映兩隊在陣容深度、個人能力、賽事控制力上的明顯差距。哥倫比亞的穆尼奧斯、哈梅斯、迪亞斯等人在小組賽已展現充足的攻擊效率；迦納則依賴低控球率防守求生，在面對比英格蘭更強的攻擊端組合時，後衛將面臨更大考驗，預計哥倫比亞最終以耐心的控球體系撕開迦納防線，但奎羅斯的防守部署可能令比賽前60分鐘相當僵持，迦納的速度反擊也是隨時一擊致命的威脅。
|位置
|球員姓名
|英文姓名
|效力俱樂部
|年齡
|門將
|大衛·奧斯皮納
|David Ospina
|阿特萊蒂科納西翁納爾
|37
|門將
|卡米洛·巴爾加斯
|Camilo Vargas
|阿特拉斯
|37
|門將
|阿爾瓦羅·蒙特羅
|Álvaro Montero
|貝雷斯薩斯菲爾德
|30
|後衛
|丹尼爾·穆尼奧斯
|Daniel Muñoz
|水晶宮
|30
|後衛
|達文森·桑切斯
|Davinson Sánchez
|加拉塔薩雷
|29
|後衛
|喬恩·盧庫米
|Jhon Lucumí
|波隆那
|27
|後衛
|約翰·莫希卡
|Johan Mojica
|馬略卡
|33
|後衛
|威勒·迪塔
|Willer Ditta
|克魯斯阿蘇爾
|28
|後衛
|聖地牙哥·阿里亞斯
|Santiago Arias
|獨立隊
|34
|後衛
|德維爾·馬查多
|Déiver Machado
|南特
|32
|後衛
|葉利·米納
|Yerry Mina
|卡利亞里
|31
|中場
|哈梅斯·羅德里格斯（隊長）
|James Rodríguez (C)
|國際邁阿密
|34
|中場
|傑佛遜·萊爾馬
|Jefferson Lerma
|水晶宮
|31
|中場
|理查德·里奧斯
|Richard Ríos
|本菲卡
|25
|中場
|喬恩·阿里亞斯
|Jhon Arias
|帕爾梅拉斯
|28
|中場
|豪爾赫·卡拉斯卡爾
|Jorge Carrascal
|弗拉門戈
|28
|中場
|璜·卡米洛·波爾蒂利亞
|Juan Camilo Portilla
|帕拉納競技
|27
|中場
|璜·費爾南多·金特羅
|Juan Fernando Quintero
|河床
|33
|中場
|古斯塔沃·普埃爾塔
|Gustavo Puerta
|桑坦德競速
|22
|中場
|凱文·卡斯塔尼奧
|Kevin Castaño
|河床
|25
|中場
|賈明頓·坎帕斯
|Jaminton Campaz
|羅薩里奧中央
|26
|前鋒
|路易斯·迪亞斯
|Luis Díaz
|拜仁慕尼黑
|29
|前鋒
|路易斯·蘇亞雷斯
|Luis Suárez
|蘭斯
|28
|前鋒
|喬恩·科爾多巴
|Jhon Córdoba
|克拉斯諾達爾
|33
|前鋒
|庫丘·埃爾南德斯
|Cucho Hernández
|皇家貝蒂斯
|27
|前鋒
|卡洛斯·安德烈斯·戈麥斯
|Carlos Andrés Gómez
|巴斯科達伽馬
|23
|位置
|球員姓名
|英文姓名
|效力俱樂部
|年齡
|門將
|班傑明·阿薩雷
|Benjamin Asare
|阿克拉心之橡（迦納）
|24
|門將
|勞倫斯·阿提-濟吉
|Lawrence Ati-Zigi
|聖加侖（瑞超）
|27
|門將
|約瑟夫·阿南
|Joseph Anang
|聖派翠克競技（愛爾蘭）
|26
|後衛
|巴巴·阿卜杜勒·拉赫曼
|Baba Abdul Rahman
|PAOK（希臘）
|31
|後衛
|吉迪恩·門薩赫
|Gideon Mensah
|歐塞爾（法甲）
|27
|後衛
|馬文·塞納亞
|Marvin Senaya
|歐塞爾（法甲）
|22
|後衛
|阿利杜·塞杜
|Alidu Seidu
|雷恩（法甲）
|25
|後衛
|阿卜杜勒·穆明
|Abdul Mumin
|拉約巴列卡諾
|28
|後衛
|杰羅姆·奧普庫
|Jerome Opoku
|伊斯坦堡巴沙克謝希爾
|26
|後衛
|喬納斯·阿傑泰
|Jonas Adjetey
|沃爾夫斯堡
|26
|後衛
|德里克·盧卡森
|Derrick Luckassen
|阿諾托西斯（賽普勒斯）
|29
|中場
|伊利沙·歐烏蘇
|Elisha Owusu
|歐塞爾（法甲）
|27
|中場
|托馬斯·帕蒂
|Thomas Partey
|比亞雷亞爾
|32
|中場
|誇西·西博
|Kwasi Sibo
|雷阿爾奧維耶多（西乙）
|25
|中場
|奧古斯丁·博亞耶
|Augustine Boakye
|聖艾蒂安（法甲）
|22
|中場
|卡萊布·葉倫基
|Caleb Yirenkyi
|諾斯伊蘭（丹麥超級）
|21
|中場
|阿卜杜勒·法塔烏·伊薩哈庫
|Abdul Fatawu Issahaku
|萊斯特城
|22
|中場
|卡馬爾丁·蘇萊馬納
|Kamaldeen Sulemana
|亞特蘭大（義甲）
|24
|前鋒
|克里斯托弗·邦蘇·巴
|Christopher Bonsu Baah
|阿爾卡迪西亞（沙烏地）
|24
|前鋒
|厄尼斯特·努馬
|Ernest Nuamah
|里昂（法甲）
|22
|前鋒
|安東尼·塞梅尼奧
|Antoine Semenyo
|曼城
|27
|前鋒
|布蘭登·托馬斯-阿桑特
|Brandon Thomas-Asante
|科芬特里城（英冠）
|27
|前鋒
|王子·誇貝納·阿杜
|Prince Kwabena Adu
|維多利亞皮爾森（捷克）
|24
|前鋒
|宇那基·威廉斯
|Iñaki Williams
|畢爾包競技
|31
|前鋒
|喬科·奧彭·佩普拉
|Kojo Oppong Peprah
|尼斯（法甲）
|22
|前鋒
|約旦·阿尤（隊長）
|Jordan Ayew (C)
|萊斯特城
|34
|轉播平台
|類型
|轉播場次
|特色與優勢
|適合對象
|愛爾達電視
|中華電信 MOD / 網路訂閱
|全賽事轉播
|唯一完整轉播、隨選即看
|資深球迷、想看完整淘汰賽的人
|Hami Video
|網路串流 App（OTT）
|全賽事轉播
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