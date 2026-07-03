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2026世界盃7/4哥倫比亞VS迦納

項目 內容 對戰組合 🇨🇴 哥倫比亞 vs 迦納 🇬🇭 開踢時間 台灣時間2026年7月4日（週六）上午9:30（即美東時間7月3日晚間9:30） 比賽場地 美國密蘇里州 箭頭體育場（Arrowhead Stadium，FIFA賽事期間官方名稱「Kansas City Stadium」） 主裁判 賽前公告為準 所屬賽段 32強淘汰賽（Round of 32，Match 87） 晉級路線 本場勝方將在16強對戰瑞士 vs 阿爾及利亞的贏家 哥倫比亞小組成績 K組冠軍（2勝1平7分：3:1勝烏茲別克、1:0勝剛果民主共和國、0:0平葡萄牙） 迦納小組成績 L組第3名（1勝1平1負4分，以最佳第3名資格晉級：1:0勝巴拿馬、0:0平英格蘭、1:2負克羅埃西亞） 轉播資訊 台灣地區球迷可透過愛爾達電視（MOD/網路）、Hami Video等平台收看

哥倫比亞VS迦納焦點戰力分析

▲哥倫比亞老將「J羅」羅德里格斯（James Rodríguez）再度站上世界盃淘汰賽舞台，他的傳球視野與定位球能力，仍是「咖啡軍團」贏球關鍵。（圖／美聯社／達志影像）

▲迦納主帥奎羅斯（Carlos Queiroz）曾於2019至2020年執教哥倫比亞，如今率領迦納對決前東家，成為本場最具宿命感的焦點。（圖／路透／達志影像）

哥倫比亞VS迦納傷兵情報與預計先發名單

▲迦納靠最佳第3名資格驚險晉級32強，曾以僅21.1%控球率逼平英格蘭，展現「黑星軍團」頑強防守韌性。（圖／美聯社／達志影像）

哥倫比亞vs迦納之戰焦點與結果預測

⚽ 賽果預測

▲哥倫比亞邊鋒路易斯・迪亞斯（Luis Díaz）是「咖啡軍團」進攻端最具爆點的球員之一，他的速度、突破與單兵能力，將是哥倫比亞撕開迦納防線的關鍵武器。（圖／路透／達志影像）

2026世界盃哥倫比亞國家隊球員名單（總教練：洛倫佐 Néstor Lorenzo）

位置 球員姓名 英文姓名 效力俱樂部 年齡 門將 大衛·奧斯皮納 David Ospina 阿特萊蒂科納西翁納爾 37 門將 卡米洛·巴爾加斯 Camilo Vargas 阿特拉斯 37 門將 阿爾瓦羅·蒙特羅 Álvaro Montero 貝雷斯薩斯菲爾德 30 後衛 丹尼爾·穆尼奧斯 Daniel Muñoz 水晶宮 30 後衛 達文森·桑切斯 Davinson Sánchez 加拉塔薩雷 29 後衛 喬恩·盧庫米 Jhon Lucumí 波隆那 27 後衛 約翰·莫希卡 Johan Mojica 馬略卡 33 後衛 威勒·迪塔 Willer Ditta 克魯斯阿蘇爾 28 後衛 聖地牙哥·阿里亞斯 Santiago Arias 獨立隊 34 後衛 德維爾·馬查多 Déiver Machado 南特 32 後衛 葉利·米納 Yerry Mina 卡利亞里 31 中場 哈梅斯·羅德里格斯（隊長） James Rodríguez (C) 國際邁阿密 34 中場 傑佛遜·萊爾馬 Jefferson Lerma 水晶宮 31 中場 理查德·里奧斯 Richard Ríos 本菲卡 25 中場 喬恩·阿里亞斯 Jhon Arias 帕爾梅拉斯 28 中場 豪爾赫·卡拉斯卡爾 Jorge Carrascal 弗拉門戈 28 中場 璜·卡米洛·波爾蒂利亞 Juan Camilo Portilla 帕拉納競技 27 中場 璜·費爾南多·金特羅 Juan Fernando Quintero 河床 33 中場 古斯塔沃·普埃爾塔 Gustavo Puerta 桑坦德競速 22 中場 凱文·卡斯塔尼奧 Kevin Castaño 河床 25 中場 賈明頓·坎帕斯 Jaminton Campaz 羅薩里奧中央 26 前鋒 路易斯·迪亞斯 Luis Díaz 拜仁慕尼黑 29 前鋒 路易斯·蘇亞雷斯 Luis Suárez 蘭斯 28 前鋒 喬恩·科爾多巴 Jhon Córdoba 克拉斯諾達爾 33 前鋒 庫丘·埃爾南德斯 Cucho Hernández 皇家貝蒂斯 27 前鋒 卡洛斯·安德烈斯·戈麥斯 Carlos Andrés Gómez 巴斯科達伽馬 23

2026世界盃迦納國家隊球員名單（總教練：奎羅斯 Carlos Queiroz）

位置 球員姓名 英文姓名 效力俱樂部 年齡 門將 班傑明·阿薩雷 Benjamin Asare 阿克拉心之橡（迦納） 24 門將 勞倫斯·阿提-濟吉 Lawrence Ati-Zigi 聖加侖（瑞超） 27 門將 約瑟夫·阿南 Joseph Anang 聖派翠克競技（愛爾蘭） 26 後衛 巴巴·阿卜杜勒·拉赫曼 Baba Abdul Rahman PAOK（希臘） 31 後衛 吉迪恩·門薩赫 Gideon Mensah 歐塞爾（法甲） 27 後衛 馬文·塞納亞 Marvin Senaya 歐塞爾（法甲） 22 後衛 阿利杜·塞杜 Alidu Seidu 雷恩（法甲） 25 後衛 阿卜杜勒·穆明 Abdul Mumin 拉約巴列卡諾 28 後衛 杰羅姆·奧普庫 Jerome Opoku 伊斯坦堡巴沙克謝希爾 26 後衛 喬納斯·阿傑泰 Jonas Adjetey 沃爾夫斯堡 26 後衛 德里克·盧卡森 Derrick Luckassen 阿諾托西斯（賽普勒斯） 29 中場 伊利沙·歐烏蘇 Elisha Owusu 歐塞爾（法甲） 27 中場 托馬斯·帕蒂 Thomas Partey 比亞雷亞爾 32 中場 誇西·西博 Kwasi Sibo 雷阿爾奧維耶多（西乙） 25 中場 奧古斯丁·博亞耶 Augustine Boakye 聖艾蒂安（法甲） 22 中場 卡萊布·葉倫基 Caleb Yirenkyi 諾斯伊蘭（丹麥超級） 21 中場 阿卜杜勒·法塔烏·伊薩哈庫 Abdul Fatawu Issahaku 萊斯特城 22 中場 卡馬爾丁·蘇萊馬納 Kamaldeen Sulemana 亞特蘭大（義甲） 24 前鋒 克里斯托弗·邦蘇·巴 Christopher Bonsu Baah 阿爾卡迪西亞（沙烏地） 24 前鋒 厄尼斯特·努馬 Ernest Nuamah 里昂（法甲） 22 前鋒 安東尼·塞梅尼奧 Antoine Semenyo 曼城 27 前鋒 布蘭登·托馬斯-阿桑特 Brandon Thomas-Asante 科芬特里城（英冠） 27 前鋒 王子·誇貝納·阿杜 Prince Kwabena Adu 維多利亞皮爾森（捷克） 24 前鋒 宇那基·威廉斯 Iñaki Williams 畢爾包競技 31 前鋒 喬科·奧彭·佩普拉 Kojo Oppong Peprah 尼斯（法甲） 22 前鋒 約旦·阿尤（隊長） Jordan Ayew (C) 萊斯特城 34

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※球員名單與傷兵狀況以賽前最新公告為準，若有臨時異動請以官方公布資訊為主





2026年FIFA世界盃32強淘汰賽登場，由K組冠軍「咖啡軍團」哥倫比亞迎戰以L組第3名「最佳第3名」晉級的「黑星軍團」迦納。哥倫比亞小組賽7分頭名、僅失1球；迦納則創下以21.1%控球率逼平英格蘭的防守奇蹟，再憑第95分鐘絕殺險勝巴拿馬。兩隊之間更有一段宿命，迦納主帥奎羅斯（Carlos Queiroz）過去曾執教過哥倫比亞，如今將在前東家球員的圍攻下守護新東家的4強之路。《NOWNEWS》以下為讀者整理這場32強焦點對決的戰力分析、預測先發名單及轉播資訊「懶人包」。哥倫比亞在主帥內斯托爾·洛倫佐（Néstor Lorenzo）帶領下，以K組冠軍身分殺入淘汰賽。小組賽成績堪稱本屆最完整：3場比賽共射門59腳、預期進球值（xG）6.05、平均控球率59.8%，僅失1球，被「Squawka」評為「K組最均衡的進攻模板」。最大驚喜是右後衛丹尼爾·穆尼奧斯（Daniel Muñoz，水晶宮），接連在對烏茲別克與剛果的比賽連場進球，成為哥倫比亞本屆最意外的攻擊英雄。另外，34歲老隊長「J羅」哈梅斯·羅德里格斯（James Rodríguez，國際邁阿密）在世界盃11場比賽共累積6球4助攻，一旦狀態調整到位，隨時是決定性的存在。路易斯·迪亞斯（拜仁慕尼黑）與路易斯·蘇亞雷斯 (Luis Javier Suárez)的鋒線組合也令人生畏，若本場能順利晉級，將在16強迎戰瑞士或阿爾及利亞，進一步叩關8強。這是迦納自2010年南非世界盃打進8強後，時隔16年再度殺入世界盃淘汰賽，追平隊史最佳世界盃成績。73歲的葡萄牙籍主帥卡洛斯·奎羅斯（Carlos Queiroz）生涯第5次率不同國家隊出征世界盃（曾帶南非2010、伊朗2014/2018/2022），更在本屆創下「前東家執教對決」的戲劇性局面，他在2019至2020年曾執掌哥倫比亞帥印，卻因1場主場0比3負烏拉圭、1場0比6慘敗厄瓜多而去職，如今率新東家迦納對抗當年的前雇主，是本場最有看點的故事之一。迦納小組賽以驚人意志力前進：首輪靠伊連基（Caleb Yirenkyi）第95分鐘神補時絕殺1比0擊敗巴拿馬；次輪面對英格蘭僅持球21.1%（全場最低之一），卻以壓縮式防守制約三獅軍團逼成0比0；末輪1比2負克羅埃西亞，仍靠「最佳第3名」資格晉級。陣中最矚目的是剛以6400萬英鎊加盟曼城的攻擊球星安東尼·塞梅尼奧（Antoine Semenyo），搭配巴斯克出身的宇那基·威廉斯（Iñaki Williams）構成一組令對手後衛噩夢的速度型鋒線組合。哥倫比亞：無重大傷兵或停賽問題，洛倫佐可派出完整最強陣容。迦納：塞梅尼奧在對克羅埃西亞的末輪比賽中遭受碰撞，賽後帶傷離場，但ESPN消息指出預計本場可先發出戰。本屆最大的遺憾是主力中場穆罕默德·庫杜斯（Mohammed Kudus，托特納姆熱刺）因膝傷整個賽季報銷，無緣本屆世界盃；後衛亞歷山大·迪庫（Alexander Djiku）因腿後肌傷出局，改由盧卡森（Derrick Luckassen）頂替，並在對克羅埃西亞末輪一役，盧卡森為迦納打入世界盃首場初登板進球，迅速成為球隊新英雄。巴爾加斯（Vargas）；穆尼奧斯（Muñoz）、達文森·桑切斯（D. Sánchez）、盧庫米（Lucumí）、莫希卡（Mojica）；萊爾馬（Lerma）、普埃爾塔（Puerta）；阿里亞斯（J. Arias）、哈梅斯（Rodríguez，隊長）、路易斯·迪亞斯（L. Díaz）；路易斯·蘇亞雷斯（L. Suárez）阿提-濟吉（Ati-Zigi）；塞納亞（Senaya）、盧卡森（Luckassen）、穆明（Mumin）、門薩赫（Mensah）；歐烏蘇（Owusu）、帕蒂（Partey）；伊薩哈庫（Issahaku）、塞梅尼奧（Semenyo）、宇那基·威廉斯（I. Williams）；約旦·阿尤（Ayew，隊長）這是本場最精彩的場外故事：奎羅斯曾在2019至2020年執掌哥倫比亞，卻因主場0比3負烏拉圭、客場0比6慘敗厄瓜多而提前解約下台，雙方分手頗不愉快。如今他率新東家迦納對戰前雇主，哥倫比亞陣中的達文森·桑切斯、路易斯·迪亞斯、哈梅斯等都是他當年帶過的球員。這場戰術與情感交織的「師徒對決」，是全屆32強中最耐人尋味的個人宿命故事之一。哥倫比亞3場平均控球率近60%，是本組最能主導節奏的球隊；迦納對英格蘭時控球率僅21.1%，卻完全封鎖對手最終逼平——這是本屆世界盃最驚人的防守成就之一。這場「球權支配 vs 壓縮防守」的極端戰術對碰，將考驗哥倫比亞能否在密集陣型前找到空隙，以及迦納能否在更大的球權逆差下維持組織防線。塞梅尼奧、宇那基·威廉斯的速度型反擊，是迦納最致命的武器。後衛盧卡森（Derrick Luckassen）在替補傷缺的迪庫後入選大名單，對克羅埃西亞的末輪比賽是他為迦納的，隨即在第73分鐘攻入追平球（最終2比1落敗），以驚豔的初登板打入迦納球迷的心。本場他能否繼續發揮穩定的後防表現，甚至再度成為攻擊端的意外英雄，令人期待。專家分析：運彩市場普遍看好哥倫比亞，反映兩隊在陣容深度、個人能力、賽事控制力上的明顯差距。哥倫比亞的穆尼奧斯、哈梅斯、迪亞斯等人在小組賽已展現充足的攻擊效率；迦納則依賴低控球率防守求生，在面對比英格蘭更強的攻擊端組合時，後衛將面臨更大考驗，預計哥倫比亞最終以耐心的控球體系撕開迦納防線，但奎羅斯的防守部署可能令比賽前60分鐘相當僵持，迦納的速度反擊也是隨時一擊致命的威脅。