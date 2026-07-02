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▲ 台南市長黃偉哲與消費者互動，邀請試吃當季芒果。（圖／南市府提供）

▲ 今天的活動除展售愛文、金煌、西施、玉文及烏香等多品種芒果外，也集結南化、左鎮等農會及在地業者展售芒果乾、情人果乾、芒果麵及酪梨系列產品。（圖／南市府提供）

爲行銷台南芒果，台南市政府今（2）日攜手台南市農產運銷股份有限公司，在新北市板橋愛買南雅店舉辦「台南芒果祭」開鑼記者會，將最新鮮、最香甜的台南芒果直送大台北消費市場。市長黃偉哲除以一一介紹愛文、金煌、西施、玉文、烏香等多種台南芒果外，並與現場貴賓共同製作創意芒果甜點，邀請民眾把握暑假及芒果盛產季，品嚐來自台南產地的新鮮美味，支持在地農民。台南是全台最大的芒果產區，每兩顆芒果就有一顆來自台南，不僅產量全國第一，品質也深受市場肯定。除了最受歡迎的愛文芒果之外，還有金煌、玉文、西施、烏香、貴妃及土芒果等各具特色的品種，風味多元、各有特色，歡迎民眾依照不同喜好挑選，體驗台南芒果的豐富魅力。黃偉哲表示，台南不僅積極將優質農產品行銷國際，也希望國內消費者能率先品嚐世界級的台南好滋味。他說，台南芒果已成功外銷韓國、日本、紐西蘭、加拿大、英國及歐洲等市場，深受國際消費者喜愛，但「最好的東西，也希望優先分享給國內最好的消費者」，因此持續透過與大型通路合作，把最新鮮的台南農特產品帶進全台各地。黃偉哲也介紹，台南除了鮮果外，還開發出芒果乾、情人果乾、芒果布丁、芒果奶酪及芒果麵等多元加工產品，充分展現台南農產加工實力與創新。他打趣表示「我說破嘴，不如你嘗一口」，歡迎民眾親自走進賣場品嚐，感受台南芒果的香甜風味，也把優質農產品帶回家。黃偉哲進一步表示，除了芒果之外，目前也是台南酪梨盛產季，台南酪梨栽培面積及產量同樣名列全國前茅，無論直接食用或入菜都十分美味。此外，台南還有鳳梨、文旦等多樣優質農特產品可供消費者選購。市府將持續透過與各大通路合作，拓展國內外市場，提升台南農產品品牌價值，讓更多消費者品嚐來自台南的優質農產。今天的活動除展售愛文、金煌、西施、玉文及烏香等多品種芒果外，也集結南化、左鎮等農會及在地業者展售芒果乾、情人果乾、芒果麵及酪梨系列產品，現場並提供芒果鮮果、布丁、優格等試吃，以及創意芒果甜點DIY，吸引不少民眾駐足體驗，共同感受台南夏季水果的豐富魅力。