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▲美股，華爾街。（圖／美聯社／達志影像）

美伊局勢緩和，帶動油價回落，通膨壓力減輕 聯準會新任主席偏好採用「截尾均值」通膨指標（剔除數據中異常偏高或偏低的項目），4月該指標僅2.3%，顯示新主席未必認為美國通膨壓力嚴峻 11月美國期中選舉將至，執政共和黨民調偏低，有動機在選前推出振興經濟政策拉抬選情

標普500 ：上看8000至8200點，主要動能來自大型科技股獲利成長，加上半導體、儲存類股權重持續擴大

：上看8000至8200點，主要動能來自大型科技股獲利成長，加上半導體、儲存類股權重持續擴大 那斯達克100 ：上看34000至35000點，較現水位約有12%上漲空間

：上看34000至35000點，較現水位約有12%上漲空間 羅素2000（中小型股指數）：若聯準會不升息、經濟維持穩定，中小型股可望跑贏三大指數，下半年漲幅衝到15%也不奇怪

面向 重點 大盤展望 標普500下半年上看8200點，潛在漲幅約9% 關鍵動能 AI驅動的「工業革命4.0」，投資周期恐長達10年 主要利多 聯準會不升息、美伊局勢緩和、期中選舉前政策利多 潛在風險 企業獲利須持續超標、市場已逾一年未見雙位數回檔 焦點類股 儲存晶片（記憶體）、儲能、AI上游原物料 被點名個股 美光科技（MU）被喊上看2000美元 一般投資人策略 追蹤指數型ETF，或採「自製指數基金」剔除弱勢成分股 ※【

※【 NOWNEWS 今日新聞 】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。

美股今年上半年繳出亮眼成績單！道瓊指數累計上漲8.85%，寫下2021年以來最佳上半年紀錄；標普500指數上漲9.55%，那斯達克更狂飆12.79%。若單看第二季表現更誇張，標普500單季大漲14.87%，那斯達克狂飆21.41%，道瓊也上漲12.9%，創下近14季以來最大單季漲幅。面對市場開始傳出「美股是否要回檔」的雜音，資深投資人、冠域商業及經濟研究中心主任關焯照接受專訪時直接「打氣喊話」，他認為聯準會今年內不會升息，加上美股目前仍處於一波為期頗長的「大主題」多頭行情中，下半年美股仍有機會再創新高，標普500指數上看8200點，換算下來還有約9%的潛在漲幅空間。回顧上半年走勢，第一季美股其實過得不太平靜，先是受美伊戰爭衝擊，市場又擔憂AI可能顛覆軟體和專業服務公司的商業模式，氣氛一度偏空；沒想到第二季市況大逆轉，資金瘋狂湧入儲存晶片等AI供應鏈相關股，費城半導體指數單季狂飆88%，創下該指數史上最強單季表現，上半年累積漲幅更高達101%！個股表現更是誇張，記憶體大廠**SanDisk（閃迪，SNDK）美光科技（MU）**同期也大漲304%，AI供應鏈概念股簡直是全面開花。不過亮眼數字背後也有隱憂。部分分析師已經開始擔心行情可能反轉，主因是標普500成分股第二季獲利成長預期已高達23.1%，門檻相當高。高盛美國首席股票策略師Ben Snider就提醒，企業獲利必須持續打破這個已經偏高的預期，多頭行情才撐得住。Kerux Financial首席投資長David Laut也示警，美股距離上次出現雙位數回檔已經超過一年，若接下來出現10%至20%的回檔，其實一點都不意外。加拿大皇家銀行（RBC）策略師Lori Calvasina雖然上調標普目標價，但也提醒投資人心理上要有5%至10%回檔的準備。儘管如此，關焯照仍強調，下半年美股偶爾出現震盪回檔是正常現象，但長線多頭趨勢並未改變。他認為，這波美股多頭的根本動能是AI驅動的「工業革命4.0」，這波AI投資主題的周期，隨時可能長達10年之久。除了AI主題外，關焯照也點出幾個下半年的潛在利多：綜合以上因素，關焯照預期聯準會下半年不會升息，將是美股後市的重要支撐。關焯照對三大指數下半年目標價分別是：在選股方向上，關焯照持續看好，包括儲存、儲能以及上游原物料類股。他特別提到，儲存晶片產業目前仍處於「超級周期」中，不少機構法人預估美光科技2027年每股盈餘（EPS）上看150美元甚至更高，因此他認為美光股價明年上看也不算誇張——換算下來，較目前股價1154.29美元還有超過七成的潛在漲幅。他建議，投資人可趁股價每次回檔時分批布局，若手上已有持股，也不要輕易被短線震盪嚇跑。