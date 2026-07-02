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美股週三走低，費半更是下跌逾6%，台指期夜盤也下殺逾800點，連帶台北股市今（2）日早盤一度下殺逾千點，失守46K關卡，隨後跌幅收斂，終場收46744.16點，下跌274.83點；成交量1兆163.6億元。另，櫃買指數上漲1.92%，漲8.28點，收439.51點。台積電今日下跌40元，收2465元；聯發科微幅上漲0.23％，收4345元；台達電下挫1%，收1970元。另，國巨下挫逾7%，收1055元；欣興下跌逾半根，收979元。日月光投控表現相對有支撐，上漲3.41%，收727元。油品代製廠中聯油脂原料驗出「苯駢芘」不合規定，影響下游泰山、福壽、福懋三家業者；泰山、福壽、福懋油股價下跌0.45％至2.53％。油品公司大統益微幅上揚0.7%，其股東大成也上漲逾3%。台塑集團今表現搶眼，台化雖開低，但隨即反攻、10點後鎖死漲停價位61.9元；台塑同樣開低，但重拾漲勢收漲停價位59.7元。南亞上漲逾7％，收197元，更是台股今日點數貢獻榜首；台塑化也有7%漲幅，收57.6元。今日成交量前十名目前為群創、友達、華邦電、力積電、中石化、台塑、南茂、聯電、晶技、富邦金。上市櫃合計89檔漲停；2檔跌停包含近期陷入輝達晶片走私爭議的青雲。