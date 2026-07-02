我是廣告 請繼續往下閱讀

高雄試辦大型手動遮陽傘 平均每支不到30萬元

陳其邁：沒遮陽傘「會曬得像乾」

被問台北天價遮陽傘 陳其邁：有些人比較有錢

▲台北市信義區遮陽傘模擬圖。（圖／台北市府提供）

高雄市政府近期在捷運與輕軌交會的路口試辦大型手動遮陽傘，因價格遠低於台北市信義區的固定式遮陽棚，引發外界熱議，也成為兩市公共建設成本比較焦點。高雄市長陳其邁今（2）日受訪時語帶玄機表示，每個縣市財政條件不同，「有些人比較有錢，錢要怎麼花由自己決定，我們不便做評論」。為改善民眾在烈日下等候號誌的不便，高雄市政府向韓國採購6支大型手動遮陽傘，其中3支正式試辦、另外3支作為備品，連同施工費用共約165萬元，平均每支約27.5萬元。目前，遮陽傘已設置於捷運與輕軌交會的3處路口，不少民眾表示，在高溫天氣下等候紅燈時，遮陽效果相當明顯，也讓這項設施獲得不少好評。由於高雄每支遮陽傘造價不到30萬元，與台北市信義區固定式遮陽棚約750萬元形成強烈對比，也讓兩地公共建設成本再度成為討論焦點。針對外界討論，高雄市長陳其邁表示，高雄夏天日照強烈，以今天的天氣來說，如果站在沒有遮陽設施的地方，「出去會曬得像乾」，長時間曝曬令人十分難受。他指出，市府推動遮陽傘的首要目標，就是改善民眾等待號誌期間的不適，一切以市民需求及公共利益為優先考量。陳其邁也強調，除了設置遮陽傘外，市府仍持續透過植樹、公園闢建、人行道及騎樓環境改善等措施，逐步打造更友善的步行空間，降低高溫帶來的不適。陳其邁表示，目前部分捷運站周邊步行空間仍缺乏遮蔭，因此希望透過試辦遮陽傘，降低民眾步行及候車時的炎熱感受，同時提升民眾使用大眾運輸系統的意願。他進一步說明，市府除了重視使用效益，也考量後續維護成本，因此選擇手動式設計，而非需要電力驅動的設備，避免日後增加維修及管理支出，讓整體預算維持在合理範圍。由於頻頻被拿來與台北市的天價遮陽傘比較，陳其邁直言，各地方政府財政條件不同，「有些人比較有錢，錢要怎麼花由自己決定，我們不便做評論」。他也再度重申，高雄市府仍會持續檢討試辦成果，但最重要的原則，就是一切以市民實際需求與公共利益作為政策考量。