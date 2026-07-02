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台灣男子赴日本詐騙長者案例又一樁！日本佐賀縣佐賀市警方逮捕到一名來自台灣的34歲男子「張舜傑」，協助詐騙集團並擔任車手協助收取贓款，值得注意的是，男子上個月才在長崎縣因另一起詐騙未遂案被逮。根據NHK與長崎新聞報導，日本佐賀市日前發生一起60多歲男子遭詐騙1,000萬日圓的案件。警方調查發現，張嫌所屬的詐騙集團於今年5月27日至6月2日期間，由同夥利用通訊軟體 LINE 冒充投資助理，並使用名為「原田奈美」的帳號向被害男子傳送訊息，聲稱「若要領取投資獲利，必須先將手續費交付給外勤人員」。隨後，另一名自稱是「永旺金融服務（AEON Financial Service）」員工「山田」的詐團同夥，於6月2日在佐賀市，成功騙取該名被害男子騙取了1,000萬日圓現金。並由來自台灣的34歲男子「張舜傑」擔任詐騙集團車手收取贓款。警方還查獲，張嫌上個月因在長崎縣諫早市企圖詐騙一名70多歲女性，約600萬日圓現金，同樣以車手角色出面取款，當場被依詐騙未遂罪嫌逮捕。警方隨後展開深入追查，警方在後續追查中鎖定他同時涉及這起佐賀的千萬日圓詐騙案，因而於昨日對其執行移送及再度逮捕。佐賀縣警方指出，近期當地接連發生台灣籍人士因擔任詐騙集團車手而遭到逮捕的案件。目前警方正針對這些台灣籍嫌犯入境日本的過程，以及他們與幕後詐騙集團的勾結與關聯性，進行全面且詳細的調查。