我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨主席鄭麗文近日因兩岸言論頻繁，傳出有黨內參選人擔心影響地方選情，不敢邀請鄭站台輔選，甚至被外界認為是「票房毒藥」；不過，今（2）日一早國民黨台北市議員楊植斗邀請鄭麗文合體掃木柵市場，疑似希望可以破除這樣的言論。學者分析，候選人與政黨、黨主席之間始終存在「有點黏、又不太黏」的微妙關係，既需要政黨基本盤與組織動員，也必須避免因過度綁定而流失中間選票；尤其在縣市長、立委等單一席次選舉，中間選民往往才是左右勝負的關鍵。東吳大學政治系兼任助理教授張元祥分析，如何與政黨保持「有點黏又不太黏」關係，對所有候選人而言，一直都是政治智慧的選擇。沒有政黨加持與背書，獨立候選人要在台灣當選困難度非常高，但是與政黨過於靠近，又怕增加仇恨值以及流失中間選票。張元祥認為，這涉及到兩個層面討論，第一，選區政治版圖，在深藍與深綠選區，候選人當然可以更放心的與政黨及黨主席綁在一起，靠著基本盤優勢就可以輕鬆勝選；第二，選舉是「單一席次」還是「多席次」性質，以縣市議員選舉而言，因為是多席次選舉，只要拿到8至15％（要看選區大小）的選票就可以當選，就會有候選人向深藍、深綠靠攏，與其他候選人作出「市場區隔」，例如大安區議員楊植斗，但是對縣市長、立法委員、總統這類「單一席次」選舉，既使在台北或是台南這種基本盤差距頗大的選區，候選人也無法靠藍綠基本盤當選，中間選民才是勝負的關鍵，候選人當然希望淡化政黨色彩，向中間靠攏。「回到鄭麗文黨主席的角色，國民黨主席本來就不會是『最強的母雞』」，張元祥認為，「黨字尚黑」，政黨在選民目中本來就是負面形象居多，以TVBS最新民調數字來看，民進黨支持度25％，國民黨支持度23％，民眾黨支持度11％，也就是說，最認同國民黨的比例僅有23％（民進黨、民眾黨亦然）；美麗島電子報最新民調也顯示，在反感度（仇恨值）方面，民眾黨為55.8%，國民黨為51.1％，民進黨則為45.6％，也就是說，國內三大主要政黨，支持度都低於25％，但是反感度都高於或逼近50％。張元祥說，因此，對於執政黨而言，由於總統與黨主席往往是同一人，擁有資源與知名度當然是最強的母雞；但是對於在野的國民黨而言，鄭麗文輔選當然對於藍營基本盤以及造勢場合的氣氛有號召力，但是鄭麗文已經被貼上「親中」的政治標籤，對候選人而言就要評估「與鄭麗文靠的太近，在選票上恐怕會『得不償失』」，而且很容易背對手貼上「親中」的標籤。「但是，國民黨小雞切割黨中央與鄭麗文就可以常保太平嗎？政治當然不是這麼簡單」，張元祥舉例，2014年九合一選舉，某位國民黨提名的南部縣市長候選人，就刻意與國民黨保持距離，所有看板都不掛黨徽，時任黨主席馬英九前往輔選，結果「主角」居然以「行程趕不上」沒有露面。對手見縫插針大做文章，還租用吊車「替國民黨候選人的看板掛上『黨徽』」，結果「掛黨徽」成為選戰唯一的焦點，不僅放大政黨背景，還得罪藍營選民。張元祥說，政黨是加分也是風險，有點黏又不太黏的關係，需要高度的智慧，政治不是選票數學的計算，而是一門認同的藝術。