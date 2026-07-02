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▲空頭大軍壓境！SpaceX股價恐再跌（圖／美聯社／達志影像）

▲空頭大軍壓境！SpaceX股價恐再跌（圖／美聯社／達志影像）

馬斯克旗下太空探索公司SpaceX才剛在6月12日風光掛牌上市，沒想到不到一個月，市場上竟已湧現一股龐大的「唱衰」力量！根據數據分析公司Autex統計，截至6月30日為止，SpaceX的空頭部位（也就是賭股價會跌的部位）已飆升到1.96億股，佔流通股比重高達31%，等於將近每3股就有1股被人「押跌」。更誇張的是，這個數字在短短一週前僅約8300萬股（占比13%），等於一週內暴增超過兩倍！Autex共同創辦人希勒伯格直言，一檔上市還不到一個月的股票，空頭部位增加得這麼快，「實屬罕見」。回顧SpaceX上市後的表現，其實開局就不算平順。掛牌後短短幾天內，股價一度重挫高達23%，讓不少放空者嗅到「機會」，紛紛加碼賭這波下跌行情還沒結束，進場放空的資金也越滾越大。簡單來說，「做空」就是先向別人借股票來賣，等股價真的跌下來之後，再用更低的價格買回股票還給對方，賺中間的價差。所以放空者最希望看到的，就是股價一直跌、跌得越深賺得越多；但反過來說，一旦股價不跌反漲，放空者就會賠錢，而且理論上虧損空間是「無上限」的，風險相當高。雖然放空部位越滾越大，但這場賭局目前對放空者來說並不順利。Autex估算，自SpaceX上市以來，這群放空者累計已經出現約7.6億美元的「未實現損失」（也就是帳面虧損，還沒真的認賠出場）。原因在於SpaceX股價波動實在太劇烈，Autex估計，SpaceX股價每波動1美元，放空者陣營就可能一口氣賺進或虧掉約2億美元，等於是一場動輒數億美元起跳的高風險豪賭。那麼，為什麼這麼多人願意冒著虧錢的風險放空SpaceX？關鍵就在於它誇張的市值——目前SpaceX市值已經衝破，這樣的天價估值，也讓不少放空者認定「這股價根本被炒過頭了」，進而選擇進場放空，賭市場遲早會迎來「估值修正」。不過，放空SpaceX真的划算嗎？報導點出兩大不確定因素：第一，散戶和機構投資人目前對SpaceX的需求依然強勁，買盤支撐力道不弱；第二，也是更關鍵的一點——馬斯克本人向來以「公開對抗放空者」聞名，過去戰績相當強悍，這也讓放空SpaceX被形容是一場「高風險賭注」。SpaceX對此事目前尚未做出回應。值得注意的是，Autex共同創辦人希勒伯格特別提醒，正因為目前的空頭部位規模已經相當龐大，一旦SpaceX股價開始反彈上漲，很可能引發「軋空」效應——也就是放空者為了停損，被迫回頭買進股票平倉，這樣的買盤反而會把股價推得更高，形成惡性循環，讓原本看跌的放空者措手不及。綜合目前情勢來看，SpaceX確實站在「多空對決」的風口浪尖上：一邊是認為估值過高、押注股價續跌的放空大軍；另一邊則是需求強勁的買盤支撐，加上馬斯克本人向來不是省油的燈。究竟這波狂飆的估值最終是撐得住的「新典範」，還是遲早會破裂的「泡沫」，目前市場上其實還沒有定論，接下來股價走勢的每一步，恐怕都牽動著數億美元的輸贏。