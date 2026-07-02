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▲子瑜一見到現場守候的ONCE，立刻放送甜美微笑向大家揮手致意。（圖／網友ryoryo.66授權提供）

韓團TWICE台籍成員周子瑜明（3）日將在高雄夢時代前廣場舉辦的「2026 7-ELEVEN高雄啤酒音樂節」演出，她在今天下午約2點多抵達小港機場，一現身入境大廳，子瑜全程掛著甜笑向ONCE（粉絲暱稱）揮手打招呼，讓現場尖叫聲四起。今天凌晨6點多就有許多ONCE聚集在高雄小港機場入境大廳卡位，稍早，子瑜以一頭波浪及腰捲髮，穿條紋背心搭配白色長裙現身小港機場，一見到現場守候的ONCE，她立刻放送甜美微笑向大家揮手致意，並在母親陪同下漫步離去。高雄啤酒音樂節邁入第18屆，今年集結超過20組台韓人氣藝人，將於本週7月3日至7月5日在高雄夢時代前廣場接力演出，最受矚目的莫過於明晚壓軸登場的周子瑜，這是她出道以來首度以Solo身分在台灣參與大型音樂節演出，除了子瑜之外，其他重量級韓星卡司還有韓流天王Rain、Super Junior藝聲、男團BTOB與RIIZE等。