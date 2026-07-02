我是廣告 請繼續往下閱讀

▲永慶業務總經理葉凌棋直言，目前桃園以南主要重劃區的預售屋買氣直接「躺平」，去化面臨嚴峻考驗。（圖／記者徐銘穗攝）

▲永慶統計桃竹重劃區預售待售餘屋，多數區域近期銷售率已慘跌破2成。圖為記者會簡報圖卡。（圖／永慶房產集團提供）

▲台中預售屋與成屋大樓價差高達83.1%冠全台，買預售屋的價格空間已被狠狠鎖死。圖為記者會圖卡。（圖／永慶房產集團提供）

台股飆破4萬6000點，熱錢真的會進房市？永慶房產集團今（2）日發布最新會員調查，高達41%消費者動心想將股市獲利轉投房產。但業務總經理葉凌棋驚曝，實體預售賣壓已全面炸裂，全台餘屋飆至13.7萬戶，桃園以南重劃區預售銷售率更慘跌破2成！其中台中預售與成屋價差飆破83%，顯示預售市場正陷入嚴重的盲目追高與去化停滯危機。永慶房屋業務總經理葉凌棋指出，在整體經濟情勢與房市調控政策影響下，全台預售建案待售餘屋高達 13 萬 6,740 戶，總銷金額高達 2 兆 4,520 億元。更恐怖的是，最新實價登錄顯示，全台預售屋平均銷售率從過去的 82% 暴跌至 24.5%，桃園以南主要重劃區的買氣更是直接「躺平」，銷售率全數跌破 20% 大關。桃園市：觀音區草漯重劃區待售 1,908 戶最高、推案銷售率僅 11.9%；中壢青埔重劃區待售 1,815 戶、銷售率僅 12.6%。新竹縣市：竹北市縣治重劃區待售 325 戶、銷售率僅 11.6%。台中市：北屯區十四期重劃區待售高達 2,595 戶最驚人、銷售率僅 16.4%；南屯區十三期重劃區待售 1,765 戶、銷售率 16.8%。南台灣：台南安南區九份子重劃區待售 2,180 戶、銷售率 17.7%；高雄楠梓區高雄大學特區待售 2,127 戶、銷售率僅 11.4%。除了銷售率慘跌，市場還出現嚴重的畸形發展。葉凌棋揭露，全台預售屋與成屋大樓的價差幅度逐年擴大，創下七年來新高。其中以台中市價差高達 83.1% 居全台之冠，其次為台南市（71.1%）與新北市（56.6%）。葉凌棋直言，現在買預售屋的價格空間已經被狠狠鎖死，消費者甚至可以「換個角度想，想要資產保值不如去台中買成屋，等著旁邊的預售屋幫你抬轎，去擠預售市場不要想像太多。」