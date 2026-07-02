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面對女性不同生命階段的生理困擾，專業醫療介入與日常照護缺一不可。好診所院長曾倫娜醫師強調，無論是產後應力性尿失禁或更年期生殖泌尿症候群，現代醫學已能透過通過TFDA核准的非侵入式熱能療程提供有效改善。她呼籲女性應建立正確衛教觀念，經專科醫師完整評估，由內而外守護私密健康。曾倫娜院長分享臨床案例表示，曾有一名旅居澳洲多年的護理師，在生產四胎後長期受到漏尿與鬆弛困擾，因返澳行程緊湊，期望尋求恢復期短的改善方案。另一位70歲的更年期女性，則長期受私密處乾澀、反覆感染與親密關係疏離折磨，整體私密狀態已相當脆弱敏感。上述個案在經醫師專業評估後，皆選擇接受非侵入式的熱能療程搭配複合治療藥物。曾倫娜坦言，患者初期多對療程效果持保留態度，但經「醫療療程與藥物合併照護」後，日常生活品質與私密舒適度均獲得顯著提升，並對整體療程體驗給予正面回饋。曾倫娜說，近期受到高度關注的非侵入式私密療程「閨蜜電波（EMFEMME 360）」，相較於傳統侵入性手術，非侵入式技術具備治療時間短、幾乎無恢復期等特點，在臨床上女性的接受度普遍較高。該儀器已取得台灣衛生福利部食品藥物管理署（TFDA）核准，適應症包含改善因更年期生殖泌尿症候群（GSM）所致之應力性尿失禁。其原理為透過能量作用於組織進行溫和加熱，協助刺激膠原蛋白新生並促進組織循環。醫師提醒，該療程屬於醫療器材，其適應症與使用方式需依核准內容及醫師專業評估為準，實際療程效果亦因個人體質、年齡及健康狀況而有所差異。身為婦產科醫師曾倫娜強調，女性從懷孕、生產到更年期，每一階段面臨的生理挑戰皆不相同，醫師與患者常在此過程中建立深厚的醫病信任。曾倫娜表示，私密健康與全身整體狀態息息相關，現代人因長時間待在室內，普遍存在維生素D3不足的現象，適量補充此營養素，並配合正常作息、規律運動與均衡飲食，能有效維持私密處健康，並延續療程後的效益。她呼籲，每位女性的生理狀態與生活習慣相異，若有私密健康需求，應優先尋求具婦產科或泌尿專業背景的醫師進行完整評估，方能重啟健康與自信生活。