我是廣告 請繼續往下閱讀

中國正測試對台周邊海域實質控制能力

分析：2028總統大選恐成北京施壓關鍵節點

▲美國總統川普釋出訊號，表明他對台海危機沒什麼興趣，且正拖延軍售進度，避免破壞他計畫9月與習近平進行的下一次會面。圖為川普昨和中國國家主席習近平5月時在北京舉行川習會。（圖／美聯社／達志影像）

「海關隔離」取代武力犯台？北京灰色地帶戰術受矚

憂美方準備不足 專家籲加速軍售並強化嚇阻

中國北京當局於昨（1）日舉行中國共產黨成立105週年大會，中國國家主席習近平致詞期間，再度將「打擊台獨」、「解決台灣問題」列為焦點事項，再度使得台海局勢獲得關注。雖然目前台海看似平靜，實際上中國正持續加大對台灣的灰色地帶（Gray Zone）施壓，並逐步建立對周邊海空域的實質控制能力。隨著台灣將於2028年舉行下一次總統大選，有分析認為，屆時恐成為中國國家主席習近平對台施壓甚至引爆新一輪台海危機的關鍵時間點，而北京最可能採取的方式，不一定是直接武力犯台，而是透過「海關隔離」（customs quarantine）等非傳統手段逐步封鎖台灣。約翰霍普金斯大學教授白蘭斯（Hal Brands）專欄文章「台灣危機來臨，習近平可能不等了」（A Taiwan Crisis Is Coming — and Xi May Not Wait）2日刊登在彭博網站上，開頭就提及，「西太平洋地區正發生一些不祥之事，而美國對此毫無準備」。他在文章中舉例，中國海警本月稍早曾在台灣東部外海國際水域，要求3艘外國船隻通報出發地及目的地。他指出，雖然北京並未攔截船隻，但此舉被視為試圖宣示中國有權管理台灣周邊航運，可能是未來對台採取更大規模海上管制行動的前兆，「這預示著一場可能在一兩年內爆發的重大危機。」不少觀察人士原先擔心，習近平可能依據中國解放軍2027年具備對台作戰能力的目標，在2027年對台採取行動。但白蘭斯認為，真正值得關注的時間點可能是2028年1月台灣總統大選。屆時，北京可能藉由政治或軍事壓力，試圖左右選舉結果，甚至迫使兩岸統一進程向前推進。文章指出，目前美中關係表面上相對平穩，美國總統川普（Donald Trump）與習近平今年5月在北京會晤時，也共同承諾維持「建設性戰略穩定」（constructive strategic stability）。但分析警告，這種平靜可能只是表象。近年來，中國持續透過海軍、海警及空軍，在台灣周邊海空域加大軍事存在，不定期實施模擬封鎖、登陸等軍演，同時透過網路攻擊、認知作戰、間諜活動等方式，不斷對台灣施加壓力。白蘭斯分析認為，北京正試圖將這種高壓態勢「常態化」，讓外界逐漸習慣其存在。文章指出，北京希望在不真正發動戰爭的情況下，透過長期施壓削弱台灣社會信心，並讓民眾對美國協防承諾產生懷疑，最終迫使台灣接受統一。若要達成這項目標，北京勢必希望台灣出現更願意與中國接近的政府，因此2028年選舉格外重要。文章提到，北京長期將現任總統賴清德形容為支持台獨的政治人物，若民進黨再次勝選，北京可能透過更大規模軍演、飛彈試射等方式，提高對台威嚇力道，試圖讓台灣民眾相信支持民進黨將帶來更多安全風險。自2016年以來，中國施壓反而多次促使台灣選民更加遠離北京支持的候選人。因此，若2028年選舉結果仍不符合北京期待，習近平可能進一步升高對台施壓。值得注意的是，白蘭斯認為，北京未必選擇直接軍事入侵，而可能採取更難因應的「海關隔離」策略。所謂「海關隔離」，是指中國可能要求所有前往台灣的商船，須先接受中國海關檢查或許可，並選擇性干擾航空與海運航線，以展示中國有能力控制台灣對外交通，逐步削弱台灣經濟命脈，而非立即發動全面封鎖。他在文章中指出，相較於軍事封鎖，「海關隔離」更難破解。美國若欲反制，可能需同步祭出經濟、金融及科技制裁，並結合外交壓力，甚至做好必要時以軍事力量突破封鎖的準備，同時還必須避免衝突進一步升高。同時，白蘭斯也質疑，美國目前是否已做好相關準備。他認為，川普政府先前在美中貿易衝突中的讓步，可能讓北京認為華府不願承擔與中國全面對抗的代價。此外，川普近期為避免影響預計9月與習近平舉行的峰會，也放緩對台軍售進程；五角大廈則仍將重點放在應對中國武力犯台，對於「海關隔離」等灰色地帶行動的準備相對不足。此外，2028年美國同樣將迎來總統大選，白蘭斯認為，北京可能利用華府忙於國內政治之際，加大對台施壓，藉機測試美國介入意願。白蘭斯建議，美國應盡快完成總值140億美元的對台軍售案，展現支持台灣安全的決心，同時研擬更多針對中國經濟弱點的制裁措施，包括限制高階半導體及航空發動機零組件出口，並深化與日本等盟友的軍事合作，提高區域聯合應變能力。他在最後指出，美國除了持續支持台灣政府，也應避免選舉期間兩岸言論持續升高，降低誤判風險。若要避免2028年演變成下一場重大台海危機，唯有透過強而有力的嚇阻與審慎外交並行，才有機會維持區域穩定。