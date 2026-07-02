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台灣男子犯罪足跡遍及全球！澳洲警方近日查獲到一組中國籍人士搭乘船隻非法抵達遠北昆士蘭，並將涉嫌協助偷渡的一名台灣男子以人口走私罪逮捕到案，儘管他宣稱自己對此事一無所知，仍遭澳洲當局扣押，姓名也被公開。根據澳洲廣播公司報導，這群人是在週二（2 日）凌晨，搭船於彭尼法瑟河（Pennefather River）沿岸海灘登陸，該地是距離威帕 （Weipa）以北約 50 公里處的熱門露營勝地。澳洲聯邦警察（AFP）表示，當天稍晚已在威帕 一家超市的停車場內，逮捕了一名 34 歲的男子。這名台灣男子彭建文（Chien-Wen Peng，音譯）於凱恩斯地方法院（Cairns Magistrates Court）出庭受審，他被指控涉嫌協助 5 人以上偷渡，觸犯加重人口販運罪。當法官向彭嫌解釋其罪名時，他透過中文翻譯答辯：「我對任何偷渡人口的事情都一概不清楚。」由於檢方擔憂彭嫌有不按時出庭以及干擾證人的風險，反對讓其保釋。目前並未聘請法律代表人的彭嫌則表示，自己還沒有機會聯繫家人朋友，也來不及尋求法律諮詢。他隨後被法庭繼續還押，將於週五上午再度出庭。雖然目前尚未證實確切的登陸人數，但該項指控與至少 5 人的非法入境有關。澳洲SBS中文網則提到，非法登陸者據信有12人，且為中國籍聯邦警察補充表示，另一名 30 歲男子也已接受盤查，並根據《移民法》遭到拘留以待進一步調查。澳洲內政部長伯克（Tony Burke）在聲明中證實，所有企圖在沒有簽證的情況下入境澳洲的人，現在都已被驅逐出境。同時也強調，澳洲政府必須向那些操作這種惡劣走私模式的人傳達一個訊息，就是澳洲不歡迎他們，「我們會找到你，並將你逮捕。」