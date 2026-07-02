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▲初殿鍋物推優惠，針對七、八年級生將送上每人70顆蛤蜊。（圖／翻攝初殿臉書）

馬辣集團10大品牌推優惠 7月9日起打卡就加菜

▲馬辣集團7月也有優惠，打卡就能加菜吃到飽，其中馬辣頂級麻辣鍋、新馬辣經典麻辣鍋、新馬辣Plus ， 全桌贈送「XXL大蛤吃到飽」。（圖／馬辣集團提供）

暑假剛開跑，就有鍋物店推出超狂優惠搶商機！初殿鍋物宣布，7月份針對七、八年級生，祭出平日來店用餐，就直接送70顆蛤蜊，假日則點雙人、三人套餐也有送。初殿在網上公布此消息並貼文笑言：「我問老闆這樣說不會虧錢嗎，他說七八年級生會先吃到怕」，網友也巧妙嗆聲：「（2人）140顆輕輕鬆鬆吧」、「70顆很少吧，我吃肉又不是吃殼」，也有網友留言期望初殿到台中、台南開分店。初殿鍋物共有3分店，主要分佈在台北，每人最低299元起，就能享有鍋物加上培根牛、梅花豬等主菜，更有自助吧上70種食材無限量取用。初殿於7月推出超狂優惠，只要秀出本人民國70年～民國89年的身分證即可兌換70顆蛤蜊，活動限制平日能以一個證件兌換一份；而假日則是點雙人或是三人套餐，一個證件可以兌換一份。業者於Threads上宣布此消息，還說要讓「七八年級生會先吃到怕」，沒想到釣出眾網友也幽默回嗆：「70顆很少吧，我吃肉又不是吃殼」、「嫩，敢不敢七月內來台中開」、「留！我要中風」，也有人發現癥結點：「是不是發現這年齡層已經會痛風了」、「這個年紀很多都開始痛風」等，該則貼文引起近7千人轉發，足見活動成功引起網友們熱論。：7月1日-7月31日出示本人民國70年～民國89年的身分證即可兌換70顆蛤蜊（為「7分蛤」，指殼寬約 2.1 公分的小型文蛤。）▪️平日：「一個證件兌換一份」（平日套餐、蔬食自助吧、共鍋無法使用）▪️假日：點「雙人/三人套餐 」一個證件可以兌換一份▪️中和店（景平店）：電話：02-2242-3888地址：新北市中和區景平路453號▪️永春店：電話：02-2722-0613地址：台北市信義區虎林街132巷21號▪️新莊店：電話：02-2996-3398地址：新北市新莊區中港路280號另外，馬辣國際餐飲集團旗下10大品牌包含馬辣、新馬辣、新馬辣Plus、問鼎、涮樂和牛、肉之間、熊一、夯下去、燒肉Cha Cha、椒朋友、狗一下，全台50家門市，將同步推出「世界盃狂歡應援特輯」主題，推出三大優惠活動。▪️：7月1日起關注官方IG留言猜冠軍，即有機會抽全品牌通用500元抵用券（每品牌25名，總價值逾10萬元）。▪️：7月9日-7月20日期間，店內用餐打卡分享國家旗幟或應援照，全桌免費加菜（XXL大蛤、九孔鮑魚、頂級牛肉、海鮮等）。▪️：決賽後7月21日-7月23日，身分證姓名對中冠軍國名任一字，即享4人同行1人免、野生大龍蝦、三大和牛盛合等王者勝利禮，7月20日依官網、社群公布冠軍國名字為主。