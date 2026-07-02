我是廣告 請繼續往下閱讀

▲美國國防部長赫格塞斯在華盛頓五角大廈就伊朗戰爭舉行簡報會（圖／路透社／達志影像）

▲熱臉貼冷屁股！范斯瑞士談判遭冷落（圖／美聯社／達志影像）

對美國來說 ：暫停新增制裁，就不用承擔「重新開戰」或「全面解除對伊制裁」這兩個都很燙手的政治代價

：暫停新增制裁，就不用承擔「重新開戰」或「全面解除對伊制裁」這兩個都很燙手的政治代價 對伊朗來說：靠石油制裁鬆綁換到經濟喘息空間，同時完全不用在核計畫這個核心問題上做出實質讓步

美國總統川普當初重返白宮時，可是拍胸脯保證美國不會再打那種「打不完的仗」（forever wars）。沒想到才過短短幾個月，《華爾街日報》最新評論就狠狠點出，他現在恐怕陷入另一個更難纏的坑——跟伊朗展開一場「永遠談不完的談判」（forever talks）。事情是這樣的：美伊雙方先前已簽署諒解備忘錄，講好要停止戰事、恢復荷姆茲海峽通航，還約定60天內要把伊朗核計畫等核心爭議一次談清楚。結果呢？兩週過去了，雙方進度幾乎是「零」——現在還在吵最基本的問題，像是海峽到底該由誰來管、黎巴嫩那邊的戰事算不算進停火範圍、被凍結的資產又該怎麼解凍。說白了，這些根本是「談判前」就該先講好的事，現在卻卡在原點。其實，了解伊朗談判風格的人根本不覺得意外。過去20多年來，德黑蘭方面早就一再證明，他們最擅長的招數就是「把程序當目的，把時間當武器」。這套玩法簡單講就是：核心問題先擱著，優先吵程序；程序吵完了，再進入條件談判；條件談完了，接著又卡在執行細節上。等到這一輪好不容易快談完，國際局勢一變、大環境一改，整套談判又得從頭來過，形成一種「永動機式拖延」。這種戲碼並非第一次上演。2015年歐巴馬政府當年費盡千辛萬苦，好不容易和伊朗談成核協議，結果多年反覆磋商下來，卻始終沒能讓伊朗在核心紅線上真正讓步。而川普現在的處境，某種程度上比當年歐巴馬還更棘手。原因很簡單：他兩條路都走不得——重新開戰，等於打臉自己「終結無止境戰爭」的競選承諾；但接受談判毫無進展、無限期拖下去，同樣也是打自己的臉。無論選哪條路，都是政治承諾的破功現場。美國副總統范斯週三出面表態，劃出了底線：除非伊朗重啟核計畫，或再度對商船發動攻擊等情況升級，否則美國不會重新動武。他也透露，川普給的指示很明確——就是要把協議談成，不計代價留在談判桌上。換句話說，只要伊朗不踩紅線，美方目前的策略就是「耗下去」。雙方原本談好，最終協議要在8月18日前拍板定案。但重點來了——只要雙方都點頭，這個談判期限其實。也就是說，8月18日看似是終點線，實際上很可能只是下一輪拖延戰的起跑點，離真正落幕還早得很。更耐人尋味的是，維持現在這種「不戰不和」的局面，其實對美伊雙方都討得到便宜：正因為雙方都各取所需、誰也不吃虧，這場談判自然而然就會被「合理地」一路延長下去，而不是朝向一個真正的結論收尾。換句話說，川普或許真的躲開了他口中誓言終結的「永恆戰爭」，卻可能一腳踩進另一個更難脫身的泥沼——一場的「永恆談判」。