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▲BIGBANG即將在8月21日至23日於韓國高陽體育場開唱。（圖／達志）

韓國天團BIGBANG出道20周年的巡迴演唱會，即將於8月21日至23日在韓國高陽體育場開跑，由於近期成員們與退團成員T.O.P的頻繁互動，讓外界都非常期待幾人會驚喜合體，沒想到T.O.P在今（2）日宣布於8月22日在林口體育館開唱，直接撞期BIGBANG，讓大批粉絲期待落空，淚崩直呼：「真的不會合體了。」BIGBANG日前宣布在8月21日至23日，於韓國高陽體育場舉辦20周年的巡迴演唱會，讓外界都非常期待的猜T.O.P會不會驚喜登台，但沒想到這個小期待在今天就破滅。T.O.P今突宣布將於8月22日在林口體育館開唱，雖然讓等待他已久的台粉都非常開心，但因為演唱會剛好撞期BIGBANG，所以讓默默期待合體的粉絲都感到非常難過。事實上，BIGBANG成員近期與T.O.P頻頻有互動，不僅在T.O.P於3月推出首張個人正規專輯《Another Dimension》時，GD、太陽、大聲都先後在IG發文力挺，就連在4月的美國《科切拉音樂節（Coachella）》中，T.O.P的聲音都直接原聲播放，讓粉絲聽到久違的合唱都非常感動。而在近日，BIGBANG加碼宣布日本巡迴場次時，公告上記載「出演成員可能未經事先通知而有所變更，敬請見諒。」讓部分粉絲擔心是否會有人缺席，但有人猜可能不是「少人」而是「加人」，再度讓外界期待T.O.P的出現。雖然首爾場已確定不會合體，但其他場則尚未定論。