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▲27歲的中國女星蘭西雅小陳昊森兩歲。（圖／翻攝自蘭西雅IG）

▲陳昊森（左）年初在街頭大方摟抱蘭西雅（右）被中國狗仔拍下，事後他大方認了兩人穩定交往中。（圖／翻攝自微博＠知名娛記蘇小五）

29歲男星陳昊森近年來都在中國發展，但仍然在台灣持續發展演藝事業，他年初被中國狗仔拍到與中國女星蘭西雅甜蜜勾手逛街，兩人勾手互動親密，目前他人在高雄拍攝何潤東導演的新戲《對你心動的預言》，今（2）日進行媒體探班聯訪，也大方坦承了戀情，這是他出道多年來少數大方認愛，他也談到媽媽一直都很支持他的決定。陳昊森透露，自己與蘭西雅因拍攝文藝電影《小徑分岔的花園》認識，殺青後因一句簡單的「妳回去了嗎？」才讓兩人的聯絡持續下去，感情也自然升溫。他表示，目前兩人交往約半年，「大家都在工作」，不會刻意安排見面，彼此都有各自的生活節奏。談到被拍到戀情，陳昊森笑說自己並沒有太驚訝，因為兩人早就討論過，如果被拍到就順其自然面對，「演員需要有生活，我們也都不會刻意躲藏。」不過他笑稱，自己唯一在意的是被拍到的照片，「那天剛跑完42公里馬拉松，走路姿勢真的太醜了！」一句話逗樂全場。對於外界稱他「認愛」，陳昊森坦言，其實自己一直不喜歡「認愛」這個詞，「我覺得很像刻意跟大家說『她是我的女朋友』。」他認為蘭西雅有自己的名字、自己的演員身分，不希望外界只用「陳昊森女朋友」來稱呼對方，彼此最重要的是互相尊重。至於家人的反應，陳昊森表示，媽媽一直都很尊重他的決定，無論是當年踏入演藝圈，還是現在的感情生活都全力支持。他笑說，媽媽還曾因一張合照被誤認是他的女朋友，讓媽媽本人開心得不得了，「她看到兒子的劇本密密麻麻做滿筆記，就知道我是真的很喜歡演戲，所以一直都很支持我。」