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企業主提前布局 將家族辦公室視為「安全機場」

新加坡超越香港 成台灣境外資產配置首選

▲中國國家主席習近平曾要求解放軍在2027年前完成現代化建軍目標，使外界更加關注台海未來發展。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

企業同步南向 家族辦公室與移居需求升溫

銀行搶攻高資產客群 新加坡財富管理市場升溫

隨著台海局勢持續受到關注，越來越多台灣高資產人士將資產轉移至海外，其中新加坡正快速取代香港，成為台灣富豪最青睞的境外資產配置中心。彭博新聞報導指出，不少台灣企業主及富裕家庭，近年紛紛透過設立家族辦公室（Family Office）、移轉資產及申請居留等方式，在新加坡建立第二據點，希望分散地緣政治風險。報導引述多位台灣企業家、私人銀行家、律師及資產管理顧問指出，近年兩岸緊張情勢升高，使許多富裕家庭重新思考海外資產布局策略。相較於過去長期作為台灣資金首選的香港，新加坡因政治環境穩定、稅制優惠及金融制度成熟，逐漸成為新的資產避風港。台灣旭榮集團執行董事黃冠華就是其中之一。他表示，當初為了替父母創立的家族企業尋找海外據點時，曾考慮香港及杜拜，最終仍選擇新加坡。黃冠華透露，新加坡近期已批准他成立家族辦公室，他與兄弟也取得工作准證。他形容，這項安排就像是「為飛機準備一座可以降落的機場」。他表示，「至少當真的需要降落時，資產已經在那裡，而不是像難民一樣空手逃離。」他強調，自己對身為台灣人感到驕傲，但仍必須面對無法預測的地緣政治風險，因此希望提前做好準備。彭博指出，台灣近年受惠於人工智慧（AI）產業蓬勃發展，財富快速累積。根據瑞銀（UBS）統計，目前台灣擁有近77.2萬名百萬美元富豪，已超越香港的62.8萬人，成為亞洲成長最快的高資產市場之一。根據玉山銀行與安侯建業（KPMG Taiwan）共同發布的報告，過去3年間，新加坡已超越香港，成為台灣境外資產配置的最大目的地。截至目前，台灣民眾配置於新加坡的金融資產約10.4兆元新台幣（約3260億美元），已高於香港的9.6兆元，不包含房地產投資。台灣董事學會（Taiwan Institute of Directors）創辦人蔡鴻青（Allen Tsai）表示，自2016年以來，台灣富裕人士便開始明顯將境外資產由香港轉往新加坡，以因應不斷升高的地緣政治風險。他指出，過去超過八成海外資產配置於香港，如今約六至七成已轉移至新加坡。彭博訪問8位台灣高資產人士及20多位私人銀行、律師與資產管理顧問，其中超過三分之二受訪者表示，兩岸關係持續惡化，已促使他們採取措施保護家族財富。部分人士更將2027年視為重要觀察時間點，原因是中國國家主席習近平曾要求解放軍在2027年前完成現代化建軍目標，使外界更加關注台海未來發展。除了資產配置外，不少台灣企業也同步調整全球布局。2022年成立於台北的李奧國際（Leo International Group）今年宣布，將全球總部遷往新加坡，同時成立家族辦公室，並表示希望打造「未來100年的企業」。另一位35歲企業主Danny則表示，3年前便在新加坡設立辦公室管理家族資產，目前也規劃透過成立家族辦公室移居新加坡，希望未來20年能為兩名子女提供更穩定的生活與教育環境。報導指出，新加坡同時吸引大量台灣房地產投資。2021年，香港上市食品企業旺旺中國（Want Want China Holdings）創辦人蔡衍明家族，以約2.93億新加坡元買下新加坡高級住宅「EDEN」全部20戶，引起市場高度關注。隨著台灣資金持續流入，新加坡私人銀行市場競爭也愈發激烈。目前，包括星展銀行、華僑銀行、大華銀行等新加坡大型銀行皆積極爭取台灣高資產客戶；台灣金融機構如中信銀行、台北富邦銀行、國泰世華銀行及台新銀行，也持續擴大在新加坡的財富管理業務。中信銀行表示，自2012年於新加坡成立私人銀行中心以來，管理資產規模已由2020年不到40億美元，增至目前約90億美元，負責服務台灣客戶的理財顧問人數也增加4倍。市場人士透露，包括兆豐銀行等台灣金融機構，也正評估最快於今年或明年進一步布局新加坡私人銀行市場，希望把握當地金融及稅務優勢。家族辦公室顧問公司Agreus Group亞洲市場主管Pierre Pineau表示，過去兩年已協助3個台灣富裕家庭在新加坡成立家族辦公室，相關需求仍持續增加。完成資產布局後，黃先生表示，如今最大的感受就是「安心」。他說：「身為台灣人，我們從不把和平視為理所當然，而是習慣在平靜時做好危機準備，以更警覺的態度迎接未來。」