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行政院前政委楊珍妮因涉入職場霸凌案遭免職，外界關注楊珍妮在霸凌案成立後是否可領月退，對此行政院人事總處今（2）日證實，公務員辦理退休後，再任政府職務就會停領退休金，楊珍妮過去是常任公務人員，在經濟部已完成退休程序，因此回到行政院擔任政委後，就停領退休金，依法不會領兩份，這次楊珍妮離開政委工作，依法會回原機關申請退休金。行政院經貿辦公室前副總談判代表顏慧欣月前因病離世，傳出其生前遭楊珍妮職場霸凌，行政院日前調查報告出爐，12項調查中有2項構成職場霸凌，行政院長卓榮泰拍板將楊珍妮免職。對此外界關注楊珍妮在罷凌案成立後是否可領月退，行政院人事總處副人事長張秋元說明，公務員辦理退休後，再任政府職務就會停領退休金，楊珍妮過去是常任公務人員，在經濟部已經完成退休程序，因此他回到行政院擔任政委後，就停領退休金，依法不會領兩份，而這次楊珍妮離開政委工作，依法會回去跟原來機關申請退休金。