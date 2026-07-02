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中聯油脂清水廠大豆沙拉油日前遭食藥署檢出致癌物「苯駢芘（BaP）」超標，引發社會關注。民進黨台中市議會黨團總召周永鴻今(2)日指出，該批號（315-1150404）問題油品總計約1,300公噸，已分別流入福懋、福壽、泰山等下游大廠。雖然市府已勒令停工並要求回收，但流向資訊至今不明。他強烈要求，台中市政府應在24小時內公布市內流向清查結果，查明是否流入學校午餐及團膳系統，切勿讓家長陷入食安恐慌。周永鴻表示，根據食藥署公告，該批苯駢芘超標的大豆沙拉油，分別出貨予福懋約588公噸、福壽約421公噸、泰山約291公噸，總計約1,300公噸。雖然台中市府已勒令涉案廠商停工、停止出貨並要求下架，但目前公開資訊嚴重不足，不僅未完整交代實際流向、回收數量，連台中市內的通路別，以及是否涉及學校午餐、幼兒園、團膳、餐飲業或食品加工業等皆未說明。他強調，「食安事件最怕資訊落差，家長現在最擔心的不是市府有沒有去稽查，而是孩子到底有沒有吃到。」周永鴻指出，問題油品已出貨至下游業者，並涉及多款大豆沙拉油產品，下一步的關鍵在於「流向追查」。食安處應立即公開完整批號、產品名稱、下游通路及回收進度，並每日更新。對此，周永鴻要求台中市府應立即啟動跨局處食安應變，由食安處會同教育局、社會局、經發局及各區公所，優先清查校園、幼兒園、安親班、長照與社福機構、醫院團膳及傳統市場。針對校園與團膳部分，教育局不能被動等待回報，應主動要求午餐供應商、團膳業者與食材商立即回填切結書，並將彙整結果對外公開。周永鴻強調，這起事件考驗著台中市食安風險通報與校園保護網的即時啟動能力。市府若無法在第一時間說清楚產品流向、下架數量，民眾就只能靠猜測面對風險。他限期盧市府應在24小時內公布初步清查結果，「食安不能只有停工新聞稿，家長要的不是一句『請放心』，而是市府把名單攤開，讓大家真的能安心。」