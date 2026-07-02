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由柯叔元、韓瑜、白家綺主演的台劇《阿松與阿暖》近日熱播當中，3人日前接受Hami Video影音專訪，白家綺在訪問中爆料，柯叔元在對戲的時候，一直出言打擾韓瑜背台詞，對此柯叔元也忍不住回擊問說：「我在欺負她？」三人一來一往展現逗趣互動，韓瑜還當場和白家綺默契擊掌，讓柯叔元毫無招架之力。柯叔元先被問到此次在《阿松與阿暖》夾在韓瑜與白家綺之間，是否有些壓力？韓瑜立刻回應：「他習慣了！」白家綺接著笑回：「他其實就是被我們兩個搞定的。」明明問題是丟給柯叔元，卻完全沒有回答機會，他忍不住苦笑：「其實人家問題是問我欸！」最後只能自嘲：「我們不用演！她們平時就是這樣對我的。」韓瑜被問到與柯叔元再度合作是否默契更好，她毫不留情看著柯叔元笑說：「一定有更好，因為我欺負你欺負得更順啊！」白家綺則以旁觀者角度爆料，自己看到的是柯叔元在片場「欺負小瑜、打擾她背台詞」，讓柯叔元忍不住笑喊回擊：「我在欺負她？！」韓瑜還當場和白家綺默契擊掌，雙姝聯手「圍攻」柯叔元，讓他完全毫無招架之力。這次對韓瑜最大的挑戰是語言，「好不容易習慣了說台語，但因為角色是古代人，所以用字遣詞要比較文言一點。」白家綺則是要詮釋50歲的「阿芬」，她直呼：「這是我戲劇作品裡面年紀最大的角色！」然而劇中飾演她小叔的楊子儀實際年齡和她一樣，飾演兒子的張睿家卻只小她一歲，讓她更是覺得挑戰，但柯叔元相當肯定白家綺的表現：「這次有演出市井小民的『媽味』！」。Hami Video全新台劇《阿松與阿暖》每週一到週五晚間10點30分全台線上獨家首播。