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▲永慶彙整全台主要銀行房貸門檻，各大行庫悄悄挑客戶、設高門檻，首購族申貸不易。圖為記者會圖卡。（圖／永慶房產集團提供）

首購族買房借錢正面臨史上最嚴格限貸高牆，各大銀行正悄悄採取「挑客戶、設高門檻」的殘酷內規！永慶房產集團今（2）天在第二季趨勢記者會上，揭露全台主要金融機構的房貸利率及門檻現況，驚曝龍頭台灣銀行內部甚至開出「收支比達180%」才有機會貸滿8成的破天荒條件，以下將各大公民營銀行最新利率與排撥進度一表看清！永慶房屋業務總經理葉凌棋指出，從國內資金狀況來看，現下定存轉活存的資金呈現黃金交叉、在市面上流動的資金非常充沛。然而，「銀行房貸真的容易貸嗎？」葉凌棋直言，目前各家銀行總行的額度管控都抓得非常緊，雖然首購排撥問題看似緩解，實質上貸款仍然要嚴格看個人條件，各大公股行庫內部已設下嚴格的隱形管制：台灣銀行： 祭出驚人魔鬼門檻，申貸人的「收支比必須高達 180%」，才有機會順利拿到 8 成貸款，直接將一般薪水階級拒之門外。第一銀行： 內部額度重度管控中，最新市況顯示，「今年 6 月送件申請的房貸，恐怕要排隊等到 9 至 10 月才能順利撥款」，資金卡死長達 4 個月。土地銀行、華南銀行： 目前總行額度同樣處於全面管制狀態，其餘公股行庫也普遍存在無額度、必須漫長排隊的慘況。公股行庫大塞車，轉向民營或外商銀行更是難上加難。葉凌棋透露，目前本土民營銀行大多陷入無額度、排隊問題嚴重的泥淖，並採取滾動式「挑客」內規，未來的隱形門檻同樣相當殘酷：本土民營銀行：永豐銀行祭出懲罰性條款，非往來客戶利率直接從 3.5% 起跳；國泰世華銀行則挑明只做 VIP 客戶，申貸人必須達到高昂的資產門檻。外商銀行：渣打、星展、凱基等全數轉向以銀行貴賓戶（VIP）為絕對主力，且通通附帶高額的存款額度門檻。壽險公司：新光人壽等設有嚴格收入門檻，若個人年收入在 100 萬元以下，利率直接拉高至 2.55% 起。葉凌棋感嘆，當前的房貸市場已演變成「越有錢、越有條件的人才能拿到低利率」的M型化世界。即便政府有青年安心貸款等政策美意，但在銀行嚴格的內規控管下，弱勢首購族往往首當其衝。