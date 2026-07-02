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▲無人機商機論壇第二輪合照，畫面滿滿的台中地方政治人物。（圖／記者顏幸如攝，2026.07.02）

▲谷立言演講時幾乎全場滿座。（圖／台中市政府提供，2026.07.02）

名牌風波先開打 藍綠白拚人氣也拚待遇

▲盧秀燕和谷立言離場後，第一排貴賓席只剩何欣純一人，民進黨議會黨團總召周永鴻跑來和她一起坐。（圖／讀者提供，2026.07.02）

谷立言一講完 盧秀燕率隊離席、何欣純獨留第一排

台中市政府今天與美國在台協會（AIT）共同舉辦「台中無人載具產業與海外商機論壇」，雖然主軸聚焦產業發展，但場內、場外瀰漫濃厚政治氛圍。藍、綠、白三黨各自動員議員拚場，出席率逼近半數；場外則有公民團體拉白布條抗議，場內更爆發民進黨議員不滿名牌「名字被消失」的插曲。這場早已規劃的論壇，是AIT首度與台灣地方政府合辦相關論壇，選在九合一選舉前5個月登場，原本就被視為具有高度政治象徵意味。加上朝野近期正為《無人機條例》攻防，而藍綠下屆台中市長熱門人選江啟臣、何欣純上周又因立法院「六鞠躬」事件掀起話題，讓今天這場論壇更添幾分「山雨欲來」的氣氛。外界原先盛傳何欣純將率隊到市府抗議，結果現場出現的卻是罷免團體。他們拉起白布條，除點名藍委羅廷瑋，也高喊「國家安全不分藍綠、欣純啟臣一起努力」等口號，現場戒備的警力甚至比抗議民眾還多。進入4樓論壇會場後，另一場政治角力隨即上演。藍綠白議員各自到場力挺，不過多位民進黨議員抱怨，自己的座位名牌只有「議員」兩字，國民黨、民眾黨議員卻清楚印上姓名，質疑市府「大小眼」、差別待遇。由於到場市議員近30人，光是介紹貴賓就花了近7分鐘。活動拍照也分成三輪，第一輪由市長盧秀燕、AIT處長谷立言，以及產業界代表陳紳騰、張市育與立法院副院長江啟臣共5人上台；第二輪由立委、市議員及彰化、南投縣府代表合影，第三輪才進行全場大合照，這場「商機論壇」，政治人物比重相當高，讓整場活動充滿選戰氛圍。盧秀燕致詞後，由陳紳騰、張市育代表產業界發言，接著是江啟臣以全英文致詞，最後由谷立言進行約20分鐘專題演講。谷立言演講結束後，主持人表示盧秀燕與谷立言另有行程，必須提前離席。隨後兩人一同步出會場，近50名與會人士跟著離開，原本坐滿的第一排貴賓席瞬間幾乎淨空，只剩民進黨立委何欣純一人繼續留在座位，專心聆聽後續議程，形成全場最醒目的畫面。何欣純一路聽到中午休息時間才離開。她表示下午另有既定行程，很可惜無法參加座談會、傾聽更多業界心聲；至於傳出她今天可能「有所動作」，她表示大家都是為了台灣無人載具產業努力，這樣的重要論壇本就應給予支持，希望朝野共同為產業發展打拚。