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巴威颱風來勢洶洶！台美日預測強度相當驚人

▲巴威颱風強度來勢洶洶，美國聯合颱風警報中心預測約可發展到相當於五級颶風的水準。（圖／JTWC）

歐洲傳統數值模式與AI模式仍有分歧

▲巴威颱風強度和路徑備受關注，歐洲模式（ECMWF）於台灣時間2日下午的最新預報出爐。（圖／ECMWF）

▲巴威颱風來勢洶洶，Google FNV3 AI模式2日下午最新路徑預測。（圖／Google DeepMind）

今年第9號颱風「巴威」於今（2）日早上生成，預報路徑顯示朝著台灣東方到沖繩南方海域前進。巴威颱風究竟是否在下周後期影響台灣受到關注。美國、日本、以及台灣的中央氣象署在強度預測上皆認為會發展成相當強大的颱風，而在路徑上，目前歐洲傳統數值模式以及AI模式則略有分歧。根據中央氣象署下午2時最新觀測資料，輕度颱風巴威下午14時的中心位置在北緯 11.6 度，東經 158.8 度，以每小時20公里速度，向西北西進行。中心氣壓985百帕，近中心最大風速每秒25公尺，瞬間最大陣風每秒 33 公尺，七級風平均暴風半徑 150 公里(西北側 180 公里、東北側 200 公里、西南側 120 公里、東南側 100 公里)。在強度上相較於早上首報呈現飛躍式增強。不僅如此，氣象署也罕見在預報最初就給出非常強烈的發展預期，研判在96-120小時，巴威颱風中心氣壓可能達到900百帕，近中心最大風速每秒 58 公尺；瞬間最大陣風每秒 73 公尺，七級風暴風半徑 350 公里，十級風暴風半徑 120 公里，已是頂級強烈颱風的水準。美國聯合颱風警報中心稍早的颱風路徑及警報單中，也預測巴威颱風很可能在7月5日左右，預測強度就上望140kts，已等於美國的五級颶風水準，且預測這一強度能持續至少兩天以上。另一方面，日本氣象廳下午2時的最新預報顯示，巴威颱風在7月6日15時預計中心附近的最大風速可達到50m/s (100kt)，中心氣壓925hPa，在日本氣象廳的強度評級可來到「強烈颱風」，距離最高評級的「猛烈」僅一步之遙。在台灣時間2日下午出爐的最新一報歐洲模式預測，預計颱風可能靠近台灣，不過由於預報時間較長，不確定性仍非常高。另一方面，在目前主流的三種AI模式預測上，歐洲模式的AIFS以及Google FNV3系集預報2日下午最新一報預測由台灣東北方附近北上，與傳統模式仍略有差異，GENC則較靠攏傳統數值模式，但距離下周時間仍久，模式存在較大誤差範圍。天氣風險公司資深顧問吳聖宇表示，巴威(BAVI)如預期生成，且強度預報非常樂觀，直接就預測會達到強烈颱風等級。不過現階段耐心觀察等待預報趨勢明確就好，暫時不必太過擔心，即使真的會來應該也有很足夠的時間準備，這隻並不是那種會搞偷襲的颱風。