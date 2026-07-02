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國民黨新北市議會黨團昨揭露民進黨新北市長參選人蘇巧慧「有政績，慧收割；有困難，不見人」，其父蘇貞昌在行政院長任內更對新北預算百般刁難。國民黨新北市議會黨團今再舉證，新北市長侯友宜當年為了新北捷運預算，公開表示願意向蘇貞昌鞠躬請託，但蘇貞昌最後仍砍半前瞻預算中的軌道建設經費，嚴重影響新北市。國民黨新北市議會黨團指出，蘇貞昌在行政院長任內拍板核定前瞻預算2.0，但在2020年7月，侯友宜就公開向中央喊話，新北正值重大公共建設期，希望盡速推動修正財政收支劃分法，補足新北市預算，同時也表明為了幫新北爭取更多預算，會向蘇貞昌「鞠躬、拜託再拜託」；但就在兩個月後，行政院拍板核定前瞻預算2.0，軌道建設卻從4,241億元腰斬剩至1,903億元。黨團表示，面對蘇貞昌大砍軌道預算，侯友宜當年就表示，軌道建設是新北市這幾年最重要的投資項目，光是地方每年最少就要花200億，「麻煩中央給我們做事，在軌道建設上給予更多資源跟補助，才能順利完成三環六線」，侯友宜更提到，中央軌道建設經費腰斬，也一定會影響到未來新北軌道建設的審查速度。會黨團表示，面對侯友宜當年的誠摯請託，蘇貞昌甩都不甩，照樣砍半前瞻預算2.0的軌道建設，連帶嚴重影響新北軌道建設推進進度，相關資訊都有歷史資料為證，蘇巧慧還有臉大肆搶割三鶯線政績，完全證實「爸爸卡關，女兒收割」，蘇巧慧的大言不慚，更已被侯友宜跨時空打臉。對於蘇巧慧陣營稱新北市政府在蘇貞昌卸任後才提三鶯線財務修正計劃，黨團也表示，蘇巧慧陣營的說法完全展露蘇貞昌跟蘇巧慧的厚臉皮，就是因為蘇貞昌大砍軌道預算、卡關審查速度在前，拖累新北市財政，因此後來新北市府必須追加預算，蘇巧慧居然倒果為因，實在是「有政績慧收割，一張嘴很慧騙」。