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行政院今（2）日表示，經考量我國經濟成長及消費者物價指數成長情形等因素，並整體提升公部門薪資競爭力，決定推動「軍公教員工待遇提升方案」包括「專業加給（含教師學術研究加給）及主管職務加給定額調增2000元」及「待遇通案調增4％」二項調薪方案，一般公務人員調幅從最基層委任第1職等初任人員至最高簡任第14職等非主管人員約在9.98％至5.88％之間，主管人員調幅分別為11.56%至6.39%之間，對此院長卓榮泰也呼籲民間企業也能帶頭加薪。卓榮泰表示，政府特別感謝全國軍公教同仁、全國勞工、農林漁牧、百工百業的工作夥伴，以及在家從事家事工作或育兒育嬰的國人同胞。我國近2年經濟成長率優於全球，2025至2026年消費者物價指數預估累計成長逾3%，民間企業平均薪資及最低工資也持續成長。基於經濟成長果實由全民共享與普惠理念，政府為公部門提升待遇，不僅可強化留才、攬才的競爭力，也帶動國內薪資成長正向循環。卓榮泰表示，經衡酌合理財政負擔後，本院核定推動「116年度軍公教員工待遇提升方案」，其中專業加給及主管職務加給定額調增，將提前於今年7月1日生效，並以追加預算方式辦理。強調本方案的核心精神在於「強化照顧基層人員」、「鼓勵擔任主管」及「提升公部門薪資競爭力」，本次透過專業加給、主管職務加給定額調增後，再實施待遇通案調增的累加效果，一般公務人員調幅從最基層委任第1職等初任人員至最高第14職等非主管人員約在9.98%至5.88%之間，委任第5職等至簡任第14職等主管人員調幅分別為11.56%至6.39%之間。卓榮泰進一步表示，今年度中央政府總預算案尚未通過，盼立法院儘速完成審議，始得辦理本案預計今年下半年實施的專業加給及主管職務加給定額調增部分所需的追加預算。至於116年通案待遇調整所需經費部分，中央政府概算現正辦理籌編作業，也盼望未來立法院能予以支持，以強化政府留才攬才競爭力。卓院長並呼籲民間企業也能帶頭加薪，共同穩固勞資關係、鼓勵優良優秀勞工，提高產業生產服務的各項效率。