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▲2026年Q1高雄總價千萬以下交易交易熱區Top5。（圖／台灣房屋集團趨勢中心提供）

高雄近年房價攀升，但千萬元內仍是首購族購屋主力。台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，從數據來看，目前市場上仍有近六成買盤，總價門檻落在千萬元以內為主，然而隨著高雄近年房價墊高，核心市區低總價物件也愈來愈稀缺，加上首購買盤逐漸向外擴散，帶動低總價交易比重提升，因而形成「蛋黃減、蛋白增」的走勢。台灣房屋集團根據內政部實價資料統計，高雄今年第一季成屋總成交件數約2417筆，其中總價千萬元以下低總價交易佔比達57.8%；觀察總價千萬以內交易熱區，以三民區成交佔比14.7%居冠，其次為楠梓區及鳳山區，千萬元內交易佔比皆突破一成，攜手入榜最熱門低總價購屋區。進一步觀察五大低總價熱區，總價千萬元以內交易，平均成交總價水位約在500萬~600萬元，成交單價多落在2字頭，小港區還有1字頭產品可撿。以購屋條件來看，三民、苓雅區低總價物件平均屋齡皆超過30年、平均面積僅約27坪，為五大熱區中最老又最小；以相同預算，楠梓區購屋屋齡相對較新，平均約23年，鳳山區則能買到較大的居住空間。台灣房屋愛河之心加盟店店長顏政豪表示，對預算不到千萬元的首購族來說，地段、屋齡、坪數往往魚與熊掌無法兼得。尤其近年高雄房價飆漲，更讓許多首購族面臨，找不到想要的、想要的買不起的情形。以三民、苓雅這類機能完善的成熟市區來說，千萬元以內預算，目前選擇性多落在30年以上中古公寓、華廈，或是實坪20坪上下的小宅產品。顏政豪表示，若是鎖定較新的新成屋，總價普遍要千萬元起跳，部分商圈如建工生活圈一帶，新大樓有機會壓在900萬至1000萬元，不過多半屬低樓層戶、小坪數物件。若往蛋白商圈移動，同樣千萬元預算，選擇彈性較為提升，相對有機會降低屋齡或提高坪數，甚至入手3~4房中古家庭宅，更符合育兒家庭與重視生活品質購屋族群需求。根據統計，全市第一季低總價交易佔比，相較去年同期下滑約2個百分點，五大熱區中，三民、苓雅蛋黃區低總價交易亦呈現量縮，反觀楠梓、小港等蛋白區，低總價交易比例不減反增。台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮指出，隨新青安2.0接續上路，高雄總價千萬元以內物件，仍是首購族的主力選項，不過，未來市區低總價供給恐持續縮減，負擔能力又有限的情況下，首購族購屋策略勢必有所取捨，從過去的求新又求好，轉向「用屋齡換地段、用距離換空間」，以利在需求與負擔能力間取得平衡。