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▲桃園經國重劃區最新預售推案銷售率僅剩1.9%，位居全台最低。圖為經國重劃區街景。（圖／NOWNEWS資料照）

永慶房產集團今（2）日於記者會公開全台主力重劃區預售屋最新銷售率，揭露包含熱門的高雄楠梓在內等多個明星區域銷售率皆跌破2成，而桃園經國重劃區更僅剩1.9%，以下完整公開五大低銷售率重劃區與全台預售屋最新去化市況。根據永慶房產集團統計七都重點重劃區資料，若依據實價登錄最新推案銷售率由低至高盤點，全台去化速度最緩慢的五大重劃區正式浮出水面，北部精華區更出現停滯市況：桃園市桃園區「經國重劃區」：銷售率僅 1.9%（全台最低）。高雄市楠梓區「高雄大學特區」：銷售率僅 11.4%。新竹縣竹北市「縣治重劃區」：銷售率僅 11.6%。桃園市觀音區「草漯重劃區」：銷售率僅 11.9%。桃園市桃園區「小檜溪重劃區」：銷售率僅 12.1%。大眾熱議的明星重劃區悉數榜上有名，如中壢青埔重劃區近期銷售率也僅剩12.6%，整體去化時間大幅拉長。永慶房屋業務總經理葉凌棋指出，在整體經濟情勢與房市調控政策影響下，全台預售建案待售餘屋高達 13 萬 6,740 戶，總銷金額高達 2 兆 4,520 億元。更符合市況的最新實價登錄顯示，全台預售屋平均銷售率從過去的 82% 暴跌至 24.5%，桃園以南主要重劃區的買氣更是直接「躺平」，銷售率全數跌破 20% 大關，爆量賣壓成為各區去化面臨的沉重考驗。葉凌棋表示，受到整體經濟情勢與房市政策等不確定因素影響，下半年後續必須密切觀察這些預售屋的銷售狀況，以及未來陸續交屋的新成屋，是否會與預售屋產生價格競爭的狀態。此外，面對目前各大公民營銀行「房貸內規」控管趨嚴的現況，購屋族在房屋買賣簽約前務必格外謹慎，先確認銀行能給予的實際放款額度與過件機率，以免面臨資金卡死、無法如期交屋，進而引發龐大的違約斷頭風險。