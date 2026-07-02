我是廣告 請繼續往下閱讀

行政院會今（2）日拍板「軍公教員工待遇提升方案」，在專業加給、主管加給定額調增2000元後，明年起將通案調薪4%。對此，國民黨立委許宇甄表示，基層公務員最關心的，不是政府把各種加給包裝後算出多漂亮的調幅，而是全體公務員最直接、最有感的通案加薪4％，為什麼要拖到明年才實施？總統賴清德口口聲聲說經濟成果要「全民共享」，但公務人員顯然再度被排除在外。許宇甄指出，今年3月質詢時，人事行政總處人事長蘇俊榮曾承諾，會向行政院長卓榮泰報告，爭取今年就啟動調薪；6月初，她也召開記者會要求行政院儘速處理，質詢時張秋元副人事長也說調薪相關方案7月前會送交行政院。如今行政院卻只先調整部分加給，將通案加薪4％延後至明年。到底是卓榮泰院長否決，還是賴清德總統拍板延後？行政院不能再打模糊仗，必須向全國軍公教人員說清楚。許宇甄表示，專業加給定額調增2,000元根本杯水車薪，這兩年的通膨率相加，根本已超過2%警戒線，基層公務員的實質感受根本是調薪追不上物價上漲。政府若真心要留住人才、穩定公務體系，就不能只給加給，卻把通案調薪拖延。2025年經濟成長率為8.68%，基層公務員不僅沒有及時分享到經濟成長的果實，還得被迫與民進黨錯誤能源政策所帶來的物價壓力「共體時艱」。政府政策失誤造成生活成本上升，憑什麼要由第一線公務員用實質薪資縮水來承擔？許宇甄強調，公務員是國家運作、公共服務與社會穩定的支柱。當前公務體系面臨人力緊縮、工作負荷沉重與人才流失困境，政府不能在需要第一線人員時要求奉獻，卻在待遇問題上不斷拖延。行政院應儘速以追加預算等方式，讓通案加薪4％於今年下半年落實，而不是把責任推給下一年度。許宇甄表示，立法院會支持真正照顧基層、改善公務體系待遇的合理預算；國民黨也會持續緊盯行政院後續方案與預算執行。行政部門若再拖延，或企圖把責任推給在野黨、抹黑國會監督，絕不會被接受。公務員要的不是話術，而是政府兌現承諾的誠意與速度。