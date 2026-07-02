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「南方崛起、邁向國際」是民進黨高雄市長參選人賴瑞隆對高雄下一階段發展的重要願景。賴瑞隆認爲，打造「南方國際新門戶」更要從國家戰略正在走向半導體、AI、會展觀光、港口物流與國際商務並進的新階段。面對下一個世代的產業發展與國際競爭，賴瑞隆也主張要從三個階段推動：小港機場升級、擴大國際航網，並持續爭取24小時南方海上國際機場。賴瑞隆表示，在高雄隊與市長陳其邁共同爭取下，小港機場新航廈工程、大客機進駐與國際航線拓展，都已經陸續推動、看見進展。接下來，高雄要用更高格局，為大南方預留連結世界的航空能量。賴瑞隆指出，從短期小港機場升級新航廈，打造智慧國門，他感謝總統賴清德、行政院長卓榮泰持續支持，中央投入880.8億元推動高雄國際機場新航廈工程。未來第一、二期完成後，年服務容量可提升到1,650萬人次。這項建設的意義不只是蓋一座新航廈，而是要改善機場動線、提升旅運品質、導入智慧服務，也讓高雄作為南台灣航空樞紐的功能更完整。在中期方面，賴瑞隆認為是擴大國際航網，持續爭取更多大客機、國際航線，讓高雄不只是短程旅運據點，也能承接國際商務、會展觀光、港口物流與高科技產業的需求。至於在長期上，則是評估24小時南星海上機場，布局下一世代國際戰略。「面對24小時營運、國際貨運與長程航線需求，高雄也需為未來產業發展，預留新的航空空間」，他與陳其邁共同主張，應將南星計畫區外海等可能場址納入專業評估，透過填海造陸方式，從海上場址、夜間飛航、國際貨運、小港分工與聯外交通等面向完整規劃。賴瑞隆表示，目前朝海上場址評估，是因海上場址較能降低夜間起降對市區生活的影響，也能讓未來的國際貨運、長程航線與既有小港機場形成分工，支撐高雄更長遠的產業與城市發展。賴瑞隆認為，東京有羽田與成田，首爾有金浦與仁川，而北部有松山與桃機。許多國際城市都不是只靠一座機場承擔所有功能，高雄也要用機場分工的思維，規劃未來航空需求，從大南方的產業、觀光、物流與國際商務一起規劃。