「2026臺南夏日音樂節-將軍吼」將於8/1、8/2連續兩天在將軍漁港盛大登場。首日以「鯤鯓大團拜」為主題，今（2）日公布第一波卡司包括美秀集團、男團ARKis、國民女友163braces等等；不僅全部免費入場，還結合璀璨煙火展演，更多驚喜卡司即將公布。
將軍吼音樂節首波卡司曝光 美秀集團、男團ARKis接力開唱
「2026臺南夏日音樂節-將軍吼」近7年累計吸引近50萬人次參與，今年活動以雙主題登場，首日為「鯤鯓大團拜」、第二日為「將軍鬥鬧熱」，邀請到人氣樂團、實力唱將、女神級藝人等共13組高人氣歌手接力開唱。今公布第一波卡司包括美秀集團、男團ARKis、163braces、樂團「粗大Band」、C.Holly，以及怪物新人樂團PALLAS帕拉斯等，將以滿滿音樂能量點燃將軍漁港夏夜。
連2年受邀將軍吼演出 美秀集團許願吃爆海鮮
美秀集團連續2年來到將軍吼演出，今年將擔任第一晚的壓軸，他們對於這裡獨特的自然景色印象深刻：「漁港風景真的漂亮！希望今年有時間吃爆在地的海鮮和美食。」更呼籲粉絲們一同共襄盛舉。對於台南的印象，團員表示：「美秀集團是來自嘉義的樂團，台南就在隔壁，沒事就會去。對台南的印象就是：好吃的東西真的太多了。 」提及下半年計畫？美秀集團透露規劃了海外演出，接下來會去芬蘭與馬來西亞、新加坡。
不僅邀請人氣歌手與知名樂團輪番登台，觀光旅遊局林國華局長透露，活動兩日晚間也精心安排璀璨煙火秀，將點亮將軍漁港夜空，打造專屬夏夜的浪漫盛宴。歡迎大家安排兩天一夜或三天兩夜輕旅行，順遊周邊景點，將最精彩、最難忘的夏日回憶一次打包帶回家！更多驚喜卡司即將公布，活動資訊及最新消息請持續關注「台南旅遊」官網及臉書粉絲專頁。
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「2026臺南夏日音樂節-將軍吼」近7年累計吸引近50萬人次參與，今年活動以雙主題登場，首日為「鯤鯓大團拜」、第二日為「將軍鬥鬧熱」，邀請到人氣樂團、實力唱將、女神級藝人等共13組高人氣歌手接力開唱。今公布第一波卡司包括美秀集團、男團ARKis、163braces、樂團「粗大Band」、C.Holly，以及怪物新人樂團PALLAS帕拉斯等，將以滿滿音樂能量點燃將軍漁港夏夜。
美秀集團連續2年來到將軍吼演出，今年將擔任第一晚的壓軸，他們對於這裡獨特的自然景色印象深刻：「漁港風景真的漂亮！希望今年有時間吃爆在地的海鮮和美食。」更呼籲粉絲們一同共襄盛舉。對於台南的印象，團員表示：「美秀集團是來自嘉義的樂團，台南就在隔壁，沒事就會去。對台南的印象就是：好吃的東西真的太多了。 」提及下半年計畫？美秀集團透露規劃了海外演出，接下來會去芬蘭與馬來西亞、新加坡。
不僅邀請人氣歌手與知名樂團輪番登台，觀光旅遊局林國華局長透露，活動兩日晚間也精心安排璀璨煙火秀，將點亮將軍漁港夜空，打造專屬夏夜的浪漫盛宴。歡迎大家安排兩天一夜或三天兩夜輕旅行，順遊周邊景點，將最精彩、最難忘的夏日回憶一次打包帶回家！更多驚喜卡司即將公布，活動資訊及最新消息請持續關注「台南旅遊」官網及臉書粉絲專頁。