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計程車司機稱是誤會

旅遊達人提醒自保撇步

近日一位台灣遊客在韓國旅遊時，遭遇了一場「天價計程車費」風波。該台灣旅客從首爾市區搭車前往仁川國際機場，結帳時竟被收取高達69萬韓元（約合新台幣1.6萬元）的天價車資，讓該台灣旅客忍不住在社群媒體吐槽，直呼「這金額都可以從南韓坐到北韓了吧？」發文引發熱議，後續也有許多韓媒報導，稱這其實是一場「誤會」。綜合韓媒報導，台灣旅客A某30日在社群媒體發文透露，稱自己從首爾廣津區透過Uber平台叫車前往仁川國際機場第二航廈，結果包含過路費共被收取69萬800韓元，讓A某好傻眼。而且當時情況是A某已經下車進入機場，但計程車司機一路追進機場，告知A某剛剛線上支付失敗，要求A某當場實體刷卡付款。A某表示當時班機登機在即，司機又催促得很急，加上語言也不是很通，最後無奈下只好照刷了69萬800韓元，讓A某不禁吐槽說「這金額都可以從南韓坐到北韓了吧？」A某在發文時還分享了發票以及該計程車的車牌號碼，貼文掀起討論後，許多韓國網友認為應該嚴懲這種破壞國家形象的行為。不過，後續有韓媒報導解釋，該名計程車司機是年逾八旬的高齡司機，當天情況是由於A某曾經更換目的地，因此在Uber平台線上支付時被擋下。司機發現付款失敗後，追進機場向乘客索費，慌亂中在進行手動輸入結帳時，於車資欄位「多輸入了一個0」。在過路費項目上也是如此，司機同樣多輸入了一個0，而且因為記憶有誤，收取的費用還比現行過路費多了約一倍。計程車公司強調，該司機將69萬800韓元的收據坦蕩交與乘客，說明其並沒有惡意詐欺的意圖，確實只是因為年老不擅長操作機器，加上一時情急導致誤收高額費用，事後也已經主動聯繫公司，申請取消該筆錯誤交易。對此，首爾市政府表示，在接到相關投訴後，將進行徹底調查，如果有發現不當行為，會展開後續處分，目前調查還在進行中。這起「天價計程車費」風波到底是誤會一場，或是司機有意坑殺觀光客，目前真相還不得而知。然而，許多台灣網友紛紛在社群網路分享在韓國搭計程車遇到的不好經驗，有旅遊達人就提醒，在韓國搭計程車時最好要使用Uber的Pin碼功能，預防司機提前跳錶。另外，一定要確認司機手動輸入的刷卡金額，最好對照App預估車資，對於車費區間範圍自己心裡先有個譜。最後，一定要刷卡，如此才能留下車費證據，若真發生糾紛也能多一分自保手段。