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沙拉油為什麼叫沙拉油？近9成人不知道

▲沙拉油在日常生活隨處可見，但取名背後由來多數人不理解，根據日本大廚調查多達87%民眾完全不了解。（圖／取自photoAC）

沙拉油取名「沙拉」原因曝光！竟是出自日清之手

日清當時正在研發一款高度精煉、品質極高的食用油，日清便以「沙拉油」當作商品名，代表其可達生食等級，還可以拿來加入生菜沙拉食用。

▲早期日本家庭使用食用油，主要用於油炸等料理，但受到西方飲食文化影響，許多人打破傳統嘗試生吃沙拉和蔬菜的吃法，日清看中生食沙拉需求而研發出「沙拉油」。（圖／日清官網）

沙拉油保存要注意！日本廚師警告：2個月內使用完畢

將沙拉油開封後，建議在1至2個月內使用完畢

▲沙拉油開封後建議在1至2個月內使用完畢，主要因油和空氣接觸後會產生氧化，不僅改變產品的風味與香氣，經過氧化的油若拿來炒菜、油炸，也會進一步影響食材風味，最糟糕的情況下，甚至還會對人體健康有所影響。（圖／取自photoAC）

沙拉油、食用油怎麼挑選才正確？衛福部揭3原則：避免加工過植物油

建議選擇植物油，以不飽和脂肪含量高為主，並避免高溫油炸烹調方式，尤其要避免攝取反式脂肪，也就是加工過植物油

中聯油脂大豆沙拉油驗出一級致癌物「苯駢芘」超標事件，引發食安疑慮，也讓外界開始關注沙拉油相關資訊，而多數人都不了解「沙拉油為什麼叫沙拉油」，，真相曝光後也讓一票民眾大長知識。沙拉油在日常生活隨處可見，但取名背後由來多數人不理解。根據《Yahoo JAPAN》專欄報導，事實上，人們烹飪時愛用的沙拉油，最早是由日本食品公司「日清」在1924年（大正13年）所訂下的商品名稱。ぱぷちゃん指出，根據日清官網解釋，，如今成為家喻戶曉的油品通稱。儘管沙拉油可以生食利用，但在平日保存有許多眉角。ぱぷちゃん特別提醒，，主要因油和空氣接觸後會產生氧化，不僅改變產品的風味與香氣，經過氧化的油若拿來炒菜、油炸，也會進一步影響食材風味，最糟糕的情況下，甚至還會對人體健康有所影響。不只如此，沙拉油保存位置也有學問，ぱぷちゃん建議，市面上沙拉油百百種，如何挑選也成為民眾在乎問題。根據衛福部表示，，主要出現在酥炸類糕點或是含餡點心裡。根據呂孟凡營養師在財團法人糖尿病關懷基金會官網撰寫提到，不同的食用油除了有不同的飽和脂肪酸與不飽和脂肪酸的比例以外，也有不同的發煙點，建議根據不同烹調方法，搭配適合的油品，才能真正吃得安心。