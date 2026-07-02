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iPhone沒勾選「快速交通卡」

▲一圖看完如何在iPhone設定好Apple Pay的快速交通卡，設定完成之後搭乘捷運就能黑畫面直接進站。（圖／手機截圖）

多數人刷成悠遊卡位置

▲iPhone 刷卡的位置在閘門下方，身高約160公分就需要稍微彎腰感應。（圖／記者周淑萍攝）

iPhone手機頭靠近即可

▲記者實測發現，iPhone刷Apple Pay搭北捷時，不必像超商付款一樣整支手機平放，只要將手機上緣靠近信用卡感應區即可完成感應。（圖／記者周淑萍攝）

iPhone刷Apple Pay搭北捷要注意什麼？

▲北捷部分閘門已支援信用卡與Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay等行動支付感應進出站，但不適用北捷常客優惠、轉乘優惠與TPASS月票。（圖／記者周淑萍攝）

台北捷運從7月1日起全面開放國內外信用卡，以及綁定信用卡的Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay等手機行動支付感應進出站，其中iPhone用戶只要啟用Apple Pay「快速模式」，就能免解鎖、免喚醒手機進站。不過新制上路後，不少民眾實測時仍遇到卡關，《NOWNEWS今日新聞》整理3個常見原因，包含尚未勾選快速交通卡、感應位置錯誤等，同時整理常見QA一次看。第一個常見原因是iPhone雖然已經設定Apple Pay信用卡，卻忘記把該張卡片設定為「快速交通卡」或「快速模式」，因此進站時仍會跳出一般Apple Pay付款流程，需要解鎖或Face ID認證，尖峰時段就容易卡在閘門前。依Apple官方說明，使用者可打開「錢包」App，選取卡片後點選「更多」與「卡片詳細資訊」，再進入「快速交通卡設定」或「快速模式」，選取偏好的交通卡或付款卡。啟用後，使用時無須喚醒或解鎖裝置，也不用Face ID、Touch ID或密碼認證。第二個原因，也是最多人卡關的地方，就是捷運閘門感應位置放錯，許多通勤族長年使用悠遊卡，已經習慣把票卡往悠遊卡感應區一放，但Apple Pay信用卡感應區並不是同一個位置。以目前北捷多元支付閘門來看，閘門上有悠遊卡、QR乘車碼與信用卡感應區，Apple Pay感應位置在閘門下方的信用卡區。通常大約160公分以上的民眾需要彎腰感應，實測最順暢的就是約140公分的小學生身高。第三個容易忽略的細節，是手機本身的感應角度，根據記者和同事實測，iPhone刷Apple Pay進北捷時，不需要像在超商付款一樣，把整支手機平放在感應區上；實際使用時，只要把iPhone頂端，靠近閘門下方的信用卡感應處，通常就能完成感應，操作起來非常順暢。Q：為什麼我設定Apple Pay了，還是不能免解鎖進站？A：要確認該張信用卡已設定為「快速交通卡」或「快速模式」。如果只是把信用卡加入Apple Pay，沒有完成快速模式設定，進站時可能仍會要求解鎖或Face ID認證。Q：感應時手機要放哪裡？A：要放在閘門下方的「信用卡」感應區，不是悠遊卡感應區，也不是QR Code掃描區。Q：iPhone要整支平放嗎？A：實測時只要將iPhone頂端靠近信用卡感應處，等待閘門完成感應即可。Q：Apple Pay搭北捷有轉乘優惠嗎？A：沒有。北捷指出，使用信用卡搭乘台北捷運，因信用卡交易安全機制，支付端不保存完整交易卡號，也無法累計搭乘金額或次數，因此不適用北捷常客優惠與公車轉乘優惠。Q：TPASS月票、敬老卡、愛心卡可以用Apple Pay信用卡感應嗎？A：不行。北捷說明，信用卡感應乘車不適用TPASS定期票，也不適用敬老卡、愛心卡等特殊票種優惠，因信用卡交易無法辨識身分別，也無法寫入身分註記。Q：如果搭完捷運還要轉公車，該怎麼辦？A：若想保留捷運與公車轉乘優惠，仍建議使用實體悠遊卡、悠遊聯名卡等票證，或使用支援轉乘優惠的QR乘車碼。北市公運處指出，悠遊付、iPASS MONEY及icash Pay乘車碼搭乘公車及捷運，可享現行捷運與公車雙向轉乘優惠，但前後運具需使用相同電子支付方式。