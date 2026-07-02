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▲巴威颱風路徑，會先沿著太平洋高壓邊緣，一路往西北移動。（圖／中央氣象署）

巴威颱風明天轉中颱 周六變強颱

▲巴威颱風已經有很明顯的環流，未來將會增長為又大又強的颱風。（圖／中央氣象署）

巴威颱風路徑有威脅 下周後半恐影響台灣

▲台灣近期屬於「降雨偏少、高溫炎熱」，但要留意午後雷陣雨的天氣型態。（圖／中央氣象署）

巴威颱風（國際命名：Bavi）今（2）日上午生成，中央氣象署預報員賴欣國表示，巴威颱風最快明（3）日變中颱，周六（7月4日）升強颱，路徑先往西，下周三（7月8日）後將出現北轉，不排除侵襲台灣或發布警報的可能，民眾請持續關注天氣預報。輕度颱風巴威，今天下午2時，中心位置在鵝鑾鼻東方4190公里處，以每小時20公里速度，向西北西進行。近中心最大風速每秒25公尺，瞬間最大陣風每秒33公尺，七級風平均暴風半徑150公里。賴欣國指出，巴威颱風今天生成後，馬上迎來一波強度爆發期，由於長期在海面上吸收能量，預估明天就會增強為中度颱風，最快周六升級成強烈颱風，氣象署目前預估，巴威颱風近中心最大風速可達每秒58公尺，七級風暴風半徑上看350公里。巴威颱風路徑則會沿著太平洋高壓邊緣，一路往西北移動，大約在下周三左右，因為太平洋高壓減弱，巴威颱風將會往北轉向，屆時「太平洋高壓減弱程度」會左右巴威颱風轉彎的「角度、時間」，由於預報時間還有一周左右，因此變數還很大。賴欣國說明，如果太平洋高壓減弱較多，巴威颱風會較早轉向，對台灣威脅降低；但若太平洋高壓減弱較少，巴威颱風會較晚轉向，整體路徑就會更靠近台灣；目前氣象署還無法評估巴威颱風是否會影響台灣，不過不能排除發布颱風警報的可能。若巴威颱風真的會對台灣造成影響，賴欣國提及，時間點大概會在下周四至下周末（7月9日至7月12日）。近期天氣方面，周五、周六全台多雲到晴，高溫33至35度，大台北、中南部近山區要注意36度高溫，周日太平洋高壓稍退，午後降雨的情況會稍微增加，不過整體而言，下周三前天氣都維持穩定高溫。