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先在二軍打出可以升上一軍的成績，等重新回到一軍後，才是全新挑戰的開始，

▲林安可下二軍調整1個月，繳出打率2成94、6發全壘打、OPS1.107 的成績。但上一軍後是否能延續才是接下來的可提。（圖／記者葉政勳攝 , 2026.01.09）

（林安可）他的打擊準備動作稍微慢了一些。在自己進入擊球姿勢之前，投手的投球動作還是節奏，都已經讓他產生一種被球壓迫的感覺。

日媒點出林安可目前面臨兩大課題是「打擊機制」與「對好球帶的掌控能力」。

▲西武獅隊二軍總教練小關竜也表示，林安可下二軍後改善打擊機制，面對投手時更為從容，相信他會越打越好（圖／記者葉政勳攝 , 2026.01.09）

日媒直言，不管在二軍打得再好，升上一軍後被更高的一道高牆狠狠撞回來的選手屢見不鮮，這就是一軍與二軍投手之間實力上的巨大差距。

要是對投手搶好球數的球盲目出手導致球數落後，最後就會被解決。這部分取決於對好球帶的分辨，而要能精準分辨，歸根究底還是回到了打擊時機點的問題。

此時將林安可重新拉上一軍，眾人無不期待他能成為打線的「起爆劑」。

▲日媒認為，林安可此次重返一軍，除了要突破一軍投手外，更會面臨激烈的洋將競爭。目前西武隊洋砲奈文（Tyler Nevin）是球隊打擊支柱，林安可必須要展現出更強烈的存在感，爭取上場機會（圖／日職洋聯官網）

日媒直言，林安可接下來不僅要面對一軍層級的投手群，隊內還面臨著激烈的洋將名額爭奪戰。