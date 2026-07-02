效力日本職棒（NPB）埼玉西武獅隊台灣好手林安可，5月底因打擊狀態不佳，下二軍調整1個月，6月30日重返一軍。林安可在一軍遇到哪些問題？下二軍後做了哪些修正？日本《Sportsnavi》記者中島大輔採訪了西武隊二軍總教練小關竜也，並透落專欄分析林安可面臨的兩大課題為「打擊機制」與「對好球帶的掌控能力」。日媒認為，林安可此次回一軍，不僅要突破一軍投手群，更面臨隊內激烈的洋將名額爭奪，勢必得展現出強烈存在感。
林安可二軍調整狀態火燙 仁志敏久：「上一軍才是全新挑戰」
林安可本季從中職轉戰日職舞台，並成功擠進開季一軍名單，共出賽38場，繳出打率2成、2支全壘打及10分打點的成績，但打擊狀態一路下滑，在5月29日下二軍調整。在二軍這1個月，林安可出賽15場，51個打數敲出15支安打，繳出打率2成94、6發全壘打、OPS1.107 的成績。
西武隊一軍野手統籌兼打擊教練仁志敏久在6月27日受訪時表示，「在二軍，首要任務固然是單純用成績證明自己，但真正的課題終究在一軍。在二軍必須練就抗衡球威的能力，如果連直球都打不好，等到一軍投手在對決時投出變化球，打者往往會因為太過在意自己的弱點，而對不是自己設定的球路盲目出棒。」
仁志敏久直言，先在二軍打出可以升上一軍的成績，等重新回到一軍後，才是全新挑戰的開始，「並不是在二軍打得好就萬事大吉了。」在仁志敏久說完這番話的3天後，林安可暌違1個月回歸一軍舞台。
林安可打擊準備動作稍慢 小關竜也：「揮棒顯得有點倉促」
日媒採訪西武隊二軍總教練小關竜也，「他（林安可）之後應該會越打越好。目前他還是有一些失打（沒咬好球）的情況。如果擊球的掌控度能真正提升，雖然一定還是會有出局數，但只要無效打擊的內容能改善，整體的打擊率自然就會提高。」至於林安可在二軍進行了怎麼樣的修正？小關竜也說，「（林安可）他的打擊準備動作稍微慢了一些。在自己進入擊球姿勢之前，投手的投球動作還是節奏，都已經讓他產生一種被球壓迫的感覺。正因如此，他的揮棒顯得有些倉促，對球路的分辨能力變差，即便出棒了，球棒也無法落在自己設定的擊球點上。」
因此，小關竜也在打擊姿勢上給出建議，「雖然打者處於被動，但如果能早一步做到『好，我可以打了』的蓄勢待發姿勢，一邊迎向投手的球、一邊在等待中伺機出棒。要不要先嘗試這樣做？後來在實戰中去磨練，他在打擊時的心態已經多了一些從容。」
日媒點出林安可兩大課題 「打擊機制」與「對好球帶的掌控能力」
綜合過去打擊教練立花義家與仁志敏久的分析，日媒點出林安可目前面臨兩大課題是「打擊機制」與「對好球帶的掌控能力」。小關竜也向日媒解析後者，「（林）安可經常對高角度的速球、以及低角度的慢速球揮空。特別是高角度。當遇上球速快的投手，投到高角度且帶點壞球邊界的球帶時，如何稍微忍住不出棒？而面對自己認為打得到的球帶，就要果斷進攻。我和他聊了這些。」
「雖然說是高角度，但如果是好球帶內的高角度，（林）安可基本上應該是打得到的。但是，好球帶外的高角度對任何人來說都很棘手，當那投手投出一記威力、尾勁兼具的速球時，打者往往會更容易忍不住出手，原本如果是1好1壞，放過去就能變成1好2壞的有利球數，卻因為揮空而變成2好1壞。」小關竜也說道。
一、二軍投手強度差距大 小關竜也：「一軍不僅球速快、還很精準」
小關竜也指出，在二軍，林安可對投進自己設定好球帶的球，掌握率確實有在提升；但這套到了一軍能不能行得通，還得等他升上去和一軍的投手對決後才能揭曉。日媒直言，不管在二軍打得再好，升上一軍後被更高的一道高牆狠狠撞回來的選手屢見不鮮，這就是一軍與二軍投手之間實力上的巨大差距。
小關竜也進一步指出，「一軍投手不只是球速快，還能精準將球塞進邊界、角落。因此，如果無法忍住不打那些不該打的球，並在該打的球來果斷揮棒咬中，就很難維持穩定的打擊率。要是對投手搶好球數的球盲目出手導致球數落後，最後就會被解決。這部分取決於對好球帶的分辨，而要能精準分辨，歸根究底還是回到了打擊時機點的問題。」
西武打線狀態下滑 日媒：「盼林安可回歸成起爆劑」
日媒認為，林安可在二軍累積了足夠的打席數，也打出了成果。在這個過程中，他重新找回了自己的打擊型態。仁志敏久指出，「（林安可）打擊機制的問題，在二軍的層級目前運作得很好。比起先前在一軍的時候，不論是揮棒的品質，還是從準備動作開始，看起來都好上非常多。」
為何林安可在此時回到一軍？日媒指出，雖然西武隊奪下了球團史上的首次交流戰冠軍，但自那之後，球隊整體的打擊狀態開始出現下滑。此時將林安可重新拉上一軍，眾人無不期待他能成為打線的「起爆劑」。不過回回一軍的首戰，林安可打擊繳出白卷，留下了4打數無安打、吞下2次三振的結果。
林安可回歸一軍還面臨隊內洋將競爭 日媒：「必須展現強烈存在感」
日媒直言，林安可接下來不僅要面對一軍層級的投手群，隊內還面臨著激烈的洋將名額爭奪戰。目前，西武隊4棒奈文（Tyler Nevin）敲出OPS .974的成績，是西武打線重要支柱。而卡納里奧（Alexander Canario）則以充滿爆發力的打擊繳出OPS .710的表現，更被仁志敏久稱讚「貢獻度超乎預期」。
洋投方面，溫珍特（Trey Wingenter）已站穩勝利組牛棚的位置；威南斯（Allan Winans）自5月中旬起便穩定卡位先發輪值。日職的洋將規定為同時最多可登錄5人，但能進入每場一軍隨隊名單的上限是 4 人。林安可若想獲得固定的出場機會，勢必得展現出超越卡納里奧或威南斯的強烈存在感。
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林安可本季從中職轉戰日職舞台，並成功擠進開季一軍名單，共出賽38場，繳出打率2成、2支全壘打及10分打點的成績，但打擊狀態一路下滑，在5月29日下二軍調整。在二軍這1個月，林安可出賽15場，51個打數敲出15支安打，繳出打率2成94、6發全壘打、OPS1.107 的成績。
西武隊一軍野手統籌兼打擊教練仁志敏久在6月27日受訪時表示，「在二軍，首要任務固然是單純用成績證明自己，但真正的課題終究在一軍。在二軍必須練就抗衡球威的能力，如果連直球都打不好，等到一軍投手在對決時投出變化球，打者往往會因為太過在意自己的弱點，而對不是自己設定的球路盲目出棒。」
仁志敏久直言，先在二軍打出可以升上一軍的成績，等重新回到一軍後，才是全新挑戰的開始，「並不是在二軍打得好就萬事大吉了。」在仁志敏久說完這番話的3天後，林安可暌違1個月回歸一軍舞台。
日媒採訪西武隊二軍總教練小關竜也，「他（林安可）之後應該會越打越好。目前他還是有一些失打（沒咬好球）的情況。如果擊球的掌控度能真正提升，雖然一定還是會有出局數，但只要無效打擊的內容能改善，整體的打擊率自然就會提高。」至於林安可在二軍進行了怎麼樣的修正？小關竜也說，「（林安可）他的打擊準備動作稍微慢了一些。在自己進入擊球姿勢之前，投手的投球動作還是節奏，都已經讓他產生一種被球壓迫的感覺。正因如此，他的揮棒顯得有些倉促，對球路的分辨能力變差，即便出棒了，球棒也無法落在自己設定的擊球點上。」
因此，小關竜也在打擊姿勢上給出建議，「雖然打者處於被動，但如果能早一步做到『好，我可以打了』的蓄勢待發姿勢，一邊迎向投手的球、一邊在等待中伺機出棒。要不要先嘗試這樣做？後來在實戰中去磨練，他在打擊時的心態已經多了一些從容。」
日媒點出林安可兩大課題 「打擊機制」與「對好球帶的掌控能力」
綜合過去打擊教練立花義家與仁志敏久的分析，日媒點出林安可目前面臨兩大課題是「打擊機制」與「對好球帶的掌控能力」。小關竜也向日媒解析後者，「（林）安可經常對高角度的速球、以及低角度的慢速球揮空。特別是高角度。當遇上球速快的投手，投到高角度且帶點壞球邊界的球帶時，如何稍微忍住不出棒？而面對自己認為打得到的球帶，就要果斷進攻。我和他聊了這些。」
「雖然說是高角度，但如果是好球帶內的高角度，（林）安可基本上應該是打得到的。但是，好球帶外的高角度對任何人來說都很棘手，當那投手投出一記威力、尾勁兼具的速球時，打者往往會更容易忍不住出手，原本如果是1好1壞，放過去就能變成1好2壞的有利球數，卻因為揮空而變成2好1壞。」小關竜也說道。
小關竜也指出，在二軍，林安可對投進自己設定好球帶的球，掌握率確實有在提升；但這套到了一軍能不能行得通，還得等他升上去和一軍的投手對決後才能揭曉。日媒直言，不管在二軍打得再好，升上一軍後被更高的一道高牆狠狠撞回來的選手屢見不鮮，這就是一軍與二軍投手之間實力上的巨大差距。
小關竜也進一步指出，「一軍投手不只是球速快，還能精準將球塞進邊界、角落。因此，如果無法忍住不打那些不該打的球，並在該打的球來果斷揮棒咬中，就很難維持穩定的打擊率。要是對投手搶好球數的球盲目出手導致球數落後，最後就會被解決。這部分取決於對好球帶的分辨，而要能精準分辨，歸根究底還是回到了打擊時機點的問題。」
西武打線狀態下滑 日媒：「盼林安可回歸成起爆劑」
日媒認為，林安可在二軍累積了足夠的打席數，也打出了成果。在這個過程中，他重新找回了自己的打擊型態。仁志敏久指出，「（林安可）打擊機制的問題，在二軍的層級目前運作得很好。比起先前在一軍的時候，不論是揮棒的品質，還是從準備動作開始，看起來都好上非常多。」
為何林安可在此時回到一軍？日媒指出，雖然西武隊奪下了球團史上的首次交流戰冠軍，但自那之後，球隊整體的打擊狀態開始出現下滑。此時將林安可重新拉上一軍，眾人無不期待他能成為打線的「起爆劑」。不過回回一軍的首戰，林安可打擊繳出白卷，留下了4打數無安打、吞下2次三振的結果。
日媒直言，林安可接下來不僅要面對一軍層級的投手群，隊內還面臨著激烈的洋將名額爭奪戰。目前，西武隊4棒奈文（Tyler Nevin）敲出OPS .974的成績，是西武打線重要支柱。而卡納里奧（Alexander Canario）則以充滿爆發力的打擊繳出OPS .710的表現，更被仁志敏久稱讚「貢獻度超乎預期」。
洋投方面，溫珍特（Trey Wingenter）已站穩勝利組牛棚的位置；威南斯（Allan Winans）自5月中旬起便穩定卡位先發輪值。日職的洋將規定為同時最多可登錄5人，但能進入每場一軍隨隊名單的上限是 4 人。林安可若想獲得固定的出場機會，勢必得展現出超越卡納里奧或威南斯的強烈存在感。