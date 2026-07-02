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▲好室智造所「手作體驗」，讓民眾體驗親手調配一碗「垃圾」，並親眼見證廢棄物轉化 成生活寶物的體驗，從中感受遠雄建設在工地減廢上的用心。（圖／遠雄建設提供）

▲民眾輕鬆的在展區內交流、感受充滿設計美學的展區如何實現同步實踐永續。（圖／遠雄建設提供）

以「室內媒材與生活提案」為核心的空間選品盛會「2026 好感空間展」將於7月2日至7月5日在臺南會展中心登場。遠雄建設首度以建築開發者的角色參展，攜手Saiens 山恩 × COVE Living 與 Gili 集力門，共同策劃《流動的生活 FluidLiving》三方聯展，從建築、材料與結構邊界三個層次，探討未來空間的想像，詮釋人與空間之間的關係。以「永續共享」作為品牌核心價值，遠雄建設將建築生命週期的角度出發，將永續真正落實於空間之中。從「設計規劃」開始思考節能、到「施工」實踐減廢、最後從消費者角度出發思考「入住」的空間規劃。這套永續理念的實踐成果，將透過巡迴全台備受好評的「好室智造所」行動策展車，分享給現場參與者。並再度攜手小智研發，於展覽期間舉辦好評如潮的「呼吸燈手作體驗課程」，將原本來自工地的木模板、帆布、塑膠安全網等等廢棄物，重新轉化為漂亮的再生燈具，與辦公室療癒小物「午餐骰」。好室智造所更將帶來本屆展覽「最黑亮點」 - 響應好感生活節特有的「關燈展出」，以廢棄物做成的燈，將在黑暗中化為一盞盞會呼吸的希望之光，呼應永續環境與希望未來。「Saiens 山恩：融入日常生活的材料創新者」。山恩展示的不只是材料本身，而是材料如何參與生活。從廚房檯面、建築立面，到家具與生活物件，材料跨越不同尺度，展現從空間到日常的多元可能。Saiens 山恩 × COVE Living 將以石英石材料與生活物件為切入，呈現材料從建築尺度延伸至家具與家飾尺度的多元應用。「Gili 集力門：讓空間自由轉換的結構工藝師」。以「All About Door」為核心理念，Gili 集力門將超過 40 年的五金工藝底蘊轉化為對空間邊界的重新思考。以自主研發、精密工藝與系統整合能力，回應現代居住空間日益狹隘的現況，讓空間能隨著不同情境與需求自由轉換。並透過A16 連動拉門、五金、鋁料與系統結構，作為空間邊界與情境轉換的詮釋媒介。本次合作，遠雄、山恩、集力門各自從建築開發、材料製造與系統結構的角度，試圖回應一個更大的命題：未來空間如何在美感、機能、永續與施工效率之間，取得更完整的平衡。遠雄建設期待透過本次展覽，不只與更多設計與工程專業者展開對話，更以創新的方式向社會大眾展示永續，進而能成為未來空間規劃中，一個嶄新的實踐選項。