我是廣告 請繼續往下閱讀

桃園市長張善政今（2）日出席「桃園市智慧產業學院成果發表暨財團法人成立記者會」，宣示桃園智慧產業學院正式邁入法人化新階段。新竹市長高虹安、立法委員徐欣瑩同台出席，象徵桃園、新竹市、新竹縣與苗栗所串連的北臺灣科技廊帶，正式由單點城市競爭，走向區域產業整合。外界解讀，這場活動不只是市政成果發表，更是張善政在2026選戰升溫前以科技專業與產業治理作為主軸，展現「科技母雞」能量的重要場域。張善政今日致詞時表示，希望桃園智慧產業學院未來不只服務桃園，而能逐步擴大成為「桃竹苗智慧產業學院」，將桃園的製造、物流與產業腹地，結合新竹的半導體、資通訊、學研能量，以及苗栗的製造基礎，打造北台灣智慧產業共同平台。這項說法也被視為張善政將桃園市政成果外溢至區域治理，從單一城市競爭拉高到桃竹苗科技廊帶整合的政治宣示。今日同場的高虹安、徐欣瑩也都具備理工背景。張善政曾任科技部長、行政院長，高虹安出身資策會與科技業，徐欣瑩則為衛星測量博士，三人同框使活動呈現鮮明的「科技人政治聯盟」意象。對張善政而言，這不只是地方首長與立委出席產業活動，更是在AI與智慧製造成為未來主戰場之際，凸顯其不同於傳統政治人物的專業形象。桃園市智慧產業學院目前已累計服務210家企業、推動136件升級計畫，協助企業爭取超過3.93億元補助，帶動企業投資逾8.25億元，並開辦106班次課程、培育約4.5萬人次。地方人士認為，這些成果讓張善政能以具體數字說明「科技治理」並非口號，而是可具體落實的政策工具。張善政此次將智慧產業學院法人化，等於把地方政府過去較分散的產業輔導、人才培訓與技術資源，進一步制度化為地方型產業智庫。相較於一般選戰常見的建設牌、福利牌，張善政選擇主打AI、智慧製造與桃竹苗科技廊帶，明顯瞄準中間選民、科技族群與產業界支持。隨著2026地方選舉升溫，今日活動也展現張善政希望讓桃園成為北台灣智慧產業整合的關鍵節點的企圖心。