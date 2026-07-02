中聯油脂公司1300噸大豆沙拉油，驗出一級致癌物「苯駢芘」超標4倍，且已經流入市面，供貨給泰山、福壽及福懋等品牌，通路業者也緊急下架、開放退貨，4大超商發布聲明，其中萊爾富「泰山大豆沙拉油600ml」立即停售下架，開放民眾持發票與商品退費，而7-11、全家、萊爾富則未販售問題油品。
OK超商下架問題油品！7-11、全家、萊爾富未販售
OKmart表示，店內販售「泰山大豆沙拉油600ml」已於第一時間停止販售及下架作業，並配合供應商及主管機關辦理相關事宜，以維護消費者權益，針對本次回收商品，消費者持購買的發票與商品，即可至全市門市依照正常流程辦理退費。
7-11回應「門市無販售問題批號相關油品，架上商品均符合食安規範」；全家也聲明，並未販售相關產品。
萊爾富聲明，「目前門市販售的大豆沙拉油商品為台糖大豆沙拉油，商品皆由供應廠商提供相關品質檢驗文件，包括SGS檢驗合格報告，以確保商品品質與食品安全，消費者可安心選購。
大豆油爆致癌物超標！全聯、大全聯、萬家福退貨方法
全聯、大全聯：收到通知後，已第一時間啟動相關商品下架作業並停止販售。消費者憑原交易完整發票及商品，至當時購物的分店，門市將全力協助辦理退貨事宜。
萬家福量販、樂家康超市：目前已將泰山不飽和健康沙拉油等兩款商品預防性下架，待供檢驗合格後再恢復上架；消費者若對購買商品有疑慮，可持發票到萬家福、樂家康門市辦理退換貨。
愛買：泰山不飽和沙拉油跟泰山沙拉油已於7月1日早上的第一時間就已下架，其餘油品並未販售。至於退貨規則，需消費者向泰山進行退貨。
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OKmart表示，店內販售「泰山大豆沙拉油600ml」已於第一時間停止販售及下架作業，並配合供應商及主管機關辦理相關事宜，以維護消費者權益，針對本次回收商品，消費者持購買的發票與商品，即可至全市門市依照正常流程辦理退費。
7-11回應「門市無販售問題批號相關油品，架上商品均符合食安規範」；全家也聲明，並未販售相關產品。
萊爾富聲明，「目前門市販售的大豆沙拉油商品為台糖大豆沙拉油，商品皆由供應廠商提供相關品質檢驗文件，包括SGS檢驗合格報告，以確保商品品質與食品安全，消費者可安心選購。
全聯、大全聯：收到通知後，已第一時間啟動相關商品下架作業並停止販售。消費者憑原交易完整發票及商品，至當時購物的分店，門市將全力協助辦理退貨事宜。
萬家福量販、樂家康超市：目前已將泰山不飽和健康沙拉油等兩款商品預防性下架，待供檢驗合格後再恢復上架；消費者若對購買商品有疑慮，可持發票到萬家福、樂家康門市辦理退換貨。
愛買：泰山不飽和沙拉油跟泰山沙拉油已於7月1日早上的第一時間就已下架，其餘油品並未販售。至於退貨規則，需消費者向泰山進行退貨。