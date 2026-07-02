我是廣告 請繼續往下閱讀

AI發展一日千里，自2016年AlphaGo擊敗李世石以來，AI在圍棋上已經成為無可撼動的王者至尊，人類棋士如今才是挑戰者。今年7月，韓國棋王申真諝將再度對決圍棋AI「KataGo」，採三戰兩勝，AI將讓兩子，申真諝若能獲勝可贏得現代旗艦Genesis G90豪車。綜合韓媒報導，人類與AI再次展開3局大戰引發關注，將於7月17日、19日和21日登場。不論勝負如何，雙方都將下滿三局。本次申真諝挑戰的「KataGo」，是於2019年2月問世的開源圍棋AI。與當年的AlphaGo系列相比，KataGo在演算法上有顯著差異。AlphaGo的決策核心在於「追求勝率最大化」，往往在勝勢奠定後，會選擇勝率高但稍有虧損的「安全退讓」下法；然而，KataGo在評估勝率的同時，還會精準計算「預期目數差」，極力擴大領先優勢。這意味著即使在局面勝負已定的狀況下，KataGo依然會展現出極強的侵略性，步步進逼，絕不手軟。另外，本次對決與十年前的人機大戰還有另一明顯不同，申真諝對局時擁有5小時基本時間外加30秒讀秒1次，這樣的時長已經比一般國際大賽充裕；相反地，KataGo的每一步棋則是必須在20秒內落下。這種「人類慢棋、AI快棋」的賽制設計，意在給予人類一點額外優勢。為了促成再次人機大戰，主辦單位砸下重金，申真諝每局可獲得5000萬韓元（約新台幣103萬元）的對局費，三局共計1.5億韓元。此外，每贏一場可再獲得5000萬韓元的勝場獎金；若能取得2勝以上的戰績，還將獲贈一輛現代汽車頂級Genesis G90豪車。面對即將到來的硬仗，申真諝九段表示，「以現在的圍棋發展來看，在分先的狀況下想要擊敗AI已經是不可能的事。但如果透過讓子棋能拉近人類與AI的差距，我認為這也是一件非常有意義的事。」申真諝強調，「作為人類棋士的代表，我一定會全力以赴，爭取勝利」。