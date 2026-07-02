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問題油品項全面停用下架 衛生局：擴大稽查

北市22校曾用致癌沙拉油 教育局：要求校方通知家長

泰山、福壽、福懋3家公司的油品代製廠中聯油脂提供的「沙拉油原料」（批號0409315），在第三方檢驗時，因苯駢芘（BaP）檢驗不符合我國法規標準，預防性下架。台北市衛生局表示，今日已派員至各大賣場、飯店及餐廳查核，要求業者將問題油品品項全面下架；並啟動跨局處稽查與市售油品擴大抽查。3家大廠爆出沙拉油原料驗出一級致癌物超標，而主要是由油品代製廠中聯油脂提供的「沙拉油原料」，食藥署說明，均已啟動下架回收機制。食藥署目前掌握共計18品項、21批號產品，包括中聯油脂提供泰山、福壽、福懋3家公司。北市衛生局表示，第一時間要求各通路業者，根據中央公布問題油品品項「全面預防性停用與下架」，並啟動跨局處稽查及擴大抽查市售油品。 衛生局說明，今日一早已立刻派員到本市各大賣場、飯店及餐廳查核，要求業者將問題油品品項全面下架。北市衛生局說明，同步前往福懋台北分公司、南僑油脂事業股份有限公司清查所有流向單據，衛生局已要求油品業者全面說明生產批號、流向，並要求提出完整的銷毀計畫與紀錄。北市衛生局說，已主動啟動「油品檢驗專案」，針對問題品項之外的市售油品擴大抽查檢驗。教育局則說，校園食安零容忍，已立即啟動應變機制，通令各校及團膳業者全面停止使用並封存問題油品，同時要求即日起預防性停用有關廠牌油品，並落實已購油品庫存清查事宜。教育局說明，因應教育部食材登錄平台係登載「廠牌」而無「批次」欄位，經教育局逐校比對清查，初步掌握計22校曾於115年5月上旬期間使用該公告批號之產品，教育局也已要求相關校方通知家長。北市衛生局提到，致癌物苯駢芘屬多環芳香烴（PAHs）的一種，係於食品加工過程產生或受環境污染。我國針對食用油脂已訂有苯駢芘限量標準，食品業者應落實自主管理，確保產品符合衛生安全規定。倘發現產品有危害衛生安全之虞時，業者應即主動停止販賣及辦理回收，並通報衛生局；未依規定通報者，將依違反食安法第7條規定，處以新臺幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。