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▲台北市信義區遮陽傘模擬圖。（圖／台北市府提供）

台北市政府近來豪砸數千萬在信義區設置8座遮陽設備，平均每一支要價高達744萬，被市議員簡舒培調侃是「天價秀珍菇」；對比之下，西門町、小巨蛋的遮陽傘顯得陽春許多，市長蔣萬安則解釋稱，因為信義區「比較時尚」，瞬間惹得民怨炸鍋。隨後，又被爆出新北的遮陽傘造價是台北的兩倍，台灣青年民主協會理事張育萌狠酸：「蔣萬安真的害到侯友宜了啦⋯」張育萌提到，北市府新工處為了滅火，發聲明稱信義區的遮陽設備是由「都發局」所管轄，因為是不同局處、不同廠商、不同計畫，因此呼籲外界「切勿混為一談」。而針對西門町、小巨蛋的4把遮陽傘，新工處也喊冤解釋，他們的遮陽傘並沒有那麼貴，接著更說溜嘴：「一支造價30萬至40餘萬。」「咦？這就奇怪了？」張育萌指出，新北市更早裝設遮陽傘，早在今年4月，便於板橋車站前插了2支，當時新北市長侯友宜還浩浩蕩蕩地去「試用」；不過，後續新北市議員張嘉玲質詢時，新北市交通局長曾說明，一支遮陽傘要價90萬。張育萌強調，這無關政治，只是很簡單的數學題，新北的造價超過台北的兩倍欸，問題是，台北小巨蛋前面這把傘，跟新北的傘長得根本一模一樣啊？他也不禁提出質疑：「有人可以告訴我有什麼不同嗎？所以這一倍的價差，到底是被誰賺走了？侯友宜和蔣萬安要不要說清楚啊？」