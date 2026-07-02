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中華職棒味全龍今年年度最受矚目的「新光亞洲音樂祭」將由韓流傳奇女團Apink領銜登場，作為年度主題日首組演出嘉賓，為龍迷與PANDA帶來結合棒球、音樂與應援文化的夏日盛典。Apink以全員陣容將在7月31日來台演出，不僅是K-POP粉絲引頸期盼的重要時刻，也將成為今年味全龍年度主題日最令人期待的亮點之一，龍隊也特別結合Apink方應援色Strawberry Pink Color，推出限定聯名商品，讓球迷與粉絲都能留下專屬於這場夏日盛會的珍貴回憶。自2011年出道以來，Apink以清新甜美的形象、穩定的歌唱實力與鮮明的團體魅力，在亞洲各地累積高人氣，陪伴無數粉絲走過青春歲月。隊長初瓏（CHORONG）展現溫暖沉穩的領導魅力；普美（BOMI）以活潑開朗的個性與綜藝感深受喜愛；恩地（EUNJI）擁有極具爆發力的歌唱實力，是團體的實力主唱；南珠（NAMJOO）以充滿能量的舞台魅力圈粉無數；忙內夏榮（HAYOUNG）則以成熟自信的舞台表現展現獨有反差魅力。五位成員各具特色，攜手打造屬於 Apink 歷久不衰的團體魅力。為迎接Apink首度登上味全龍年度主題日舞台，味全龍也特別結合Apink方應援色Strawberry Pink Color，推出限定聯名商品，以溫柔粉嫩的代表色融合味全龍經典元素，打造兼具韓流風格與棒球熱血氛圍的收藏商品，讓球迷與粉絲都能留下專屬於這場夏日盛會的珍貴回憶。Apink 歷年推出〈NoNoNo〉、〈Mr. Chu〉等多首膾炙人口的K-POP代表性歌曲，不僅締造亮眼音源成績，也陪伴無數樂迷成長，至今仍是演唱會與各大舞台最受歡迎的經典曲目。7月31日（五），Apink將以全員陣容帶來精彩賽後演出，讓球迷與PANDA再次感受經典韓流女團的舞台魅力，誠摯邀請所有PANDA與味全龍球迷齊聚臺北大巨蛋，一起為場上龍將熱情應援，並在賽後迎接 Apink 帶來的精彩演出，共同創造難忘的棒球與音樂之夜。