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洛杉磯湖人隊在短短24小時內陣容大幅重整，在痛失靈魂核心「詹皇」詹姆斯（LeBron James）後，在自由市場上積極出手網羅4將，被台灣球迷笑稱：「湖人瘋狂下單，是把自由市場當蝦皮逛嗎？」在一連串操作之後，湖人被美記爆出還有下一步補強目標，那就是前金州勇士前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）。根據《The Athletic》記者沃伊克（Dan Woike）消息指出，湖人目前正高度考慮簽下庫明加，希望能補進一名具備頂級運動能力與防守潛力的年輕側翼，強化球隊外圍防守體系。在經歷自由市場大洗牌後，湖人已將補強重點轉向「即戰力＋高天花板」並存的年輕球員。湖人在過去24小時內人事變動劇烈，包括詹姆斯（LeBron James）、肯納德（Luke Kennard）、斯馬特（Marcus Smart）與替補中鋒海斯（Jaxson Hayes）相繼離隊，外線射手八村壘（Rui Hachimura）也傳出可能離開。因此湖人透過交易送出兩枚未來首輪籤，換來防守中鋒凱斯勒（Walker Kessler），並與格萊姆斯（Quentin Grimes）、塞克斯頓（Collin Sexton）、馬穆凱拉什維利（Sandro Mamukelashvili）完成簽約，整體陣容明顯朝年輕化與運動能力升級方向調整。儘管一口氣簽下那麼多球員，不過在鋒線深度方面，湖人仍存在明顯缺口。瑞迪克（JJ Redick）雖可能嘗試讓唐西奇（Luka Doncic）或格萊姆斯頂上小前鋒位置，但替補與四號位人選依舊不足，使得補進一名防守型側翼成為當務之急，而庫明加正好符合這一需求。現年23歲的庫明加身高6呎7吋、體重225磅，擁有頂級爆發力與優異身體素質，並曾於2021年以首輪第7順位進入NBA，新秀賽季便隨金州勇士奪下總冠軍。上個賽季透過季中交易離開效力多年的勇士去到國王後，外界普遍認為他尚未完全兌現「潛力股」的期待，且三分穩定性仍有進步空間，但生涯平均12.5分、22.1分鐘出場時間，加上能防守多個位置的能力，仍讓他被視為具備高上限的側翼選項。值得注意的是，隨著湖人完成多筆簽約後，球隊薪資空間已幾乎見底，後續操作將面臨限制。若要進一步補強，可能需透過交易送出艾頓（Deandre Ayton）、范德比爾特（Jarred Vanderbilt）、克內希特（Dalton Knecht）等人，甚至考慮使用彈性條款（stretch provision）來處理合約，來騰出更多操作空間。