國家警報響了！受到午後對流雲系發展旺盛，今（2）日台灣各地傍晚開始出現強降雨，中央氣象署持續發布大雷雨即時訊息，並在16時45分針對新北市大豹溪發布災防告警，提醒民眾遠離溪水，《NOWNEWS》今日新聞也將持續更新全台大雷雨警戒、災防告警訊息。
⚠️大雷雨即時訊息
📍16時44分大雷雨即時訊息
針對「桃園市、新北市」發布大雷雨即時訊息，持續時間至17時44分。
陸上示警區域
新北市：鶯歌區、三峽區
桃園市：大溪區
氣象署提醒，上述示警區域有短延時強降雨、冰雹發生機率，並伴隨瞬間較大雨勢、較強陣風、閃電落雷，請慎防溪(河)水暴漲、坍方、落石、低窪地區積水、低能見度、雷擊。
⚠️災防告警
📍發布時間：7月2日16時44分
影響地區：新北市三峽區。
氣象署針對新北市大豹溪發布災防告警，持續時間至18時44分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離溪流。
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📍16時44分大雷雨即時訊息
針對「桃園市、新北市」發布大雷雨即時訊息，持續時間至17時44分。
陸上示警區域
新北市：鶯歌區、三峽區
桃園市：大溪區
氣象署提醒，上述示警區域有短延時強降雨、冰雹發生機率，並伴隨瞬間較大雨勢、較強陣風、閃電落雷，請慎防溪(河)水暴漲、坍方、落石、低窪地區積水、低能見度、雷擊。
⚠️災防告警
📍發布時間：7月2日16時44分
影響地區：新北市三峽區。
氣象署針對新北市大豹溪發布災防告警，持續時間至18時44分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離溪流。